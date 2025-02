Vado Ligure, il mistero delle esplosioni sulla petroliera Seajewel. La procura di Savona apre un’inchiesta

Roma, 17 febbraio 2025 - E' un mistero quanto accaduto a bordo della petroliera 'Seajewel' danneggiata allo scafo sabato notte, tra mezzanotte e l'una, mentre era ormeggiata a poche centinaia di metri da Vado Ligure. Si è parlato di due esplosioni durante le operazioni di scarico di carburante che avrebbero ‘aperto’ lo scafo della grande nave di 245 metri proveniente dall’Algeria, ma la procura di Savona, che ha aperto un'inchiesta per vederci chiaro, al momento non conferma ne esclude l'ipotesi.

Alcuni media nelle scorse ore hanno teorizzato un attentato con due ordigni attaccati allo scafo, sottolineando il particolare delle lamiere piegate verso l'interno, e un danno che ha riguardato solo la camera di sicurezza, evitando così lo sversamento di greggio.

Il procuratore di Savona Ubaldo Pelosi, raggiunto dall'Adnkronos, ha spiegato che "il danneggiamento potrebbe essere conseguenza dell'operazione di scarico" e che "non ci sono per il momento conferme sulle esplosioni, né sull'ipotesi di un attentato".

Per questa ragione l'indagine conoscitiva della procura al momento non contempla ipotesi di reato, né persone iscritte nel registro degli indagati. Mentre la capitaneria di porto in una nota ha smentito l'attentato parlando invece di alcune anomalie, comunque da accertare, nelle procedure di discarica.