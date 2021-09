Roma, 20 settembre 2021 - Il vaccino Pfizer-BioNTech è sicuro e innesca risposte immunitarie "robuste" contro il Covid nei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. E' quanto comunicano le due case farmaceutiche sulla base dei risultati di uno studio di fase 2/3. Le aziende fanno anche sapere che a breve chiederanno l'approvazione normativa da parte degli enti regolatori nell'Unione Europea, negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Dai dati della sperimentazione, appena conclusa, emerge che "ai bambini di questa età basterà un terzo della dose somminstrata agli over 12: 10 microgrammi anziché 30, ma il ciclo vaccinale sarà completo comunque a due dosi e a 21 giorni di distanza, come per gli adulti.

Le risposte anticorpali nei partecipanti a cui sono state somministrate queste quantità "erano paragonabili a quelle registrate in un precedente studio Pfizer-BioNTech in persone di età compresa tra 16 e 25 anni immunizzate con dosi di 30 µg", spiegano le due azienda in una nota. "La dose di 10 µg è stata accuratamente selezionata come dose preferita per la sicurezza, la tollerabilità e l'immunogenicità nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni".

" I risultati dei trial sotto i 5 anni - spiega la farmaceutica americana Pfizer - si attendono invece per la fine dell'anno".