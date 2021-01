Roma, 11 gennaio 2021 - Arriveranno domani in italia le prime 47mila dosi del vaccino della casa farmaceutica Moderna contro il Covid. Per questo primo lotto si sta valutando l'ipotesi di una consegna alle Regioni 'virtuose', ovvero quelle che in questa fase riescono a smaltire, attraverso un numero elevato di somministrazioni, più rapidamente le dosi.

La campagna vaccinale infatti prosegue a ritmo differente, la Campania ad esempio ha già esaurito le scorte a sua disposizione. Al momento nel nostro Paese sono già stati vaccinate oltre 650mila persone, per la maggior parte operatori sanitari e sociosanitari.

"Abbiamo la garanzia che le 450mila dosi del vaccino Pfizer arrivano settimanalmente" per questo "penso che si debba andare veloci e che le dosi vadano tutte utilizzate subito per vaccinare più persone", ha detto oggi la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa ospite di 'Timeline' su Sky Tg24 rispondendo alla domanda se sia più giusto somministrare subito il totale delle dosi a disposizione oppure riservarne la metà per le seconde dosi necessarie per il richiamo. "Se il richiamo con la seconda dose anziché dopo tre settimane si fa a 20-25 giorni non succede proprio niente", ha aggiunto.

Intanto c'è da segnalare la positività di alcuni anziani vaccinati nei giorni scorsi a Prato all'interno della Rsa Santa Caterina, dove c'è un focolaio di Coronavirus. In base ai dati forniti dall'Asl Toscana centro, a seguito di tampone eseguito il 6 gennaio nella struttura si registrano al momento 46 ospiti positivi. Di questi, 21 erano stati vaccinati il 30 dicembre scorso.