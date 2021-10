Roma, 24 ottobre 2021 - Chi ha fatto il vaccino monodose Johnson&Johnson potrebbe dover fare una seconda dose con un vaccino a mRna tipo Pfitzer o Moderna. Lo ha detto detto Franco Locatelli, presidente del Css e coordinatore Cts, intervenendo alla trasmissione 'Che Tempo Che Fa' su Rai3.

"Il vaccino J&J è uno dei vaccini vettore adenovirale, come quello di Astrazeneca, monodose. È di queste ore la notizia che è in corso un processo di revisione da parte di Fda e successivamente ci sarà certamente anche di Ema, qualora arrivassero indicazioni, come è largamente possibile, di somministrare una seconda dose: un vaccino Rna messaggero avrebbe anche il vantaggio di generare una risposta immunologica anche migliore".

