Roma, 1 dicembre 2020 - La corsa al vaccino anti-Covid sta arrivando al traguardo: dopo Moderna, che ha presentato ieri la richiesta d'autorizzazione a Usa e Ue, entro una settimana anche Astrazeneca invierà la documentazione per l'approvazione del vaccino Oxford, mentre Biontech e Pfizer hanno presentato la richiesta di autorizzazione per il vaccino anti-Covid all'Ema, l'agenzia europea per i medicinali.

"Non è una corsa, non ci sono premi in palio - ha sottolineato Francesco Vaia, direttore dell'Istituto Spallanzani - Il premio è un vaccino sicuro, efficace e per tutti". Comunque sia, il ministro della Salute Roberto Speranza ha promesso che domani presenterà il piano vaccinale per l'Italia.

Il vaccino Oxford

E dunque entro una settimana AstraZeneca consegnerà la documentazione per l'approvazione del vaccino (Oxford) alle agenzie regolatorie: lo comunica Piero Di Lorenzo, presidente e amministratore delegato di Irbm Pomezia, che collabora allo sviluppo. "La capogruppo AstraZeneca sta predisponendo tutta la documentazione, tutto il pacchetto da consegnare alle agenzie regolatorie - ha spiegato Di Lorenzo -. Confido che entro una settimana questo pacchetto sarà pronto e consegnato".

CnB: non escludere l'obbligatorietà

Il vaccino è un "bene comune" e può diventare obbligatorio in caso di emergenza: sono alcune delle indicazioni emerse oggi da Comitato nazionale di bioetica (Cnb) sul tema dei vaccini. "Prendendo atto delle numerose sperimentazioni in corso, il Cnb sottolinea sul piano etico come l'emergenza pandemica non debba portare a ridurre i tempi della sperimentazione, indispensabili sul piano scientifico, bioetico e biogiuridico, per garantire la qualità e la protezione dei partecipanti", si legge nel documento.

Al centro della riflessione del Cnb l'equità dell'accesso ai vaccini. "Il Comitato ritiene che il vaccino debba essere considerato un 'bene comune', la cui produzione e distribuzione a favore di tutti i Paesi del mondo non sia regolata unicamente dalle leggi di mercato", scrive il Cnb.

Il Comitato rileva, inoltre, che debbano essere fatti tutti gli sforzi per raggiungere e mantenere una copertura vaccinale ottimale, "non escludendo l'obbligatorietà in casi di emergenza, soprattutto per gruppi professionali maggiormente esposti all'infezione e alla trasmissione della stessa", si legge ancora nel documento.