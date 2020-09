Anche in Veneto, ospedale Borgo Roma di Verona, è partita la sperimentazione sull’uomo del vaccino italiano anti-Covid con l’inoculazione su un primo gruppo di volontari, senza riscontrare al momento alcun effetto collaterale. Parallelamente all’attività avviata all’Istituto Spallanzani di Roma, anche qui si sono sottoposti in 6 alla procedura, avviata con il semaforo verde da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’Aifa Agenzia italiana del farmaco e del Comitato etico nazionale. Ma accanto ai volontari, che stanno bene privi di effetti collaterali, serpeggiano sui social anche prese di posizione ispirate alla cautela, del tipo: "niente cavie umane sacrificate per la fretta". Sono sette nel mondo i vaccini anti-Covid più...

Anche in Veneto, ospedale Borgo Roma di Verona, è partita la sperimentazione sull’uomo del vaccino italiano anti-Covid con l’inoculazione su un primo gruppo di volontari, senza riscontrare al momento alcun effetto collaterale. Parallelamente all’attività avviata all’Istituto Spallanzani di Roma, anche qui si sono sottoposti in 6 alla procedura, avviata con il semaforo verde da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’Aifa Agenzia italiana del farmaco e del Comitato etico nazionale. Ma accanto ai volontari, che stanno bene privi di effetti collaterali, serpeggiano sui social anche prese di posizione ispirate alla cautela, del tipo: "niente cavie umane sacrificate per la fretta". Sono sette nel mondo i vaccini anti-Covid più avanzati e promettenti, cui si aggiunge lo Sputnik V russo che però è indietro, in quanto scarseggiano le pubblicazioni al riguardo. Ma è giusto mettere in produzione un vaccino per il Coronavirus bruciando le tappe, e preparare scorte da distribuire, quando ancora stiamo aspettando di conoscere l’esito dei test? "Produrre in anticipo fa correre il rischio, soprattutto all’azienda, di dover buttare tutto se il vaccino contro il Sars-Cov-2 non dovesse funzionare – ha dichiarato Stefano Vella, medico infettivologo e ricercatore di fama internazionale – tuttavia, se i dati preliminari saranno buoni (ad esempio in termini di induzione di anticorpi neutralizzanti) è un rischio che si può correre. Perché il vero problema del vaccino anti Covid-19, una volta approvato, sarà proprio la necessità di produrne miliardi di dosi".

Più prudente, sulle tappe dalla ricerca all’avvio della profilassi vaccinale, la posizione di un medico che ha vissuto in trincea, in Lombardia, i mesi terribili della pandemia: "Potrei citare un episodio accaduto in un lontano passato, nella lotta contro la poliomielite, battaglia vinta poi proprio grazie ai vaccini – ha precisato Claudio Zanon, direttore sanitario dell’ospedale di Valduce (Como) nel corso di un colloquio per Motore Sanità – già nel 1934 infatti circolava un vaccino sperimentale, ideato da due americani, che purtroppo provocò una scia di effetti indesiderati e anche qualche vittima. La poliomielite del resto causava paralisi nei superstiti, e un incremento della mortalità infantile. Anni dopo, con il Salk, poi con il vaccino Sabin – continua Zanon – si riuscì a ottenere un risultato definitivo senza complicanze, considerando anche che questo viene somministrato a gente sana, quindi il vaccino distribuito deve essere efficace ma sicuro al tempo stesso, per quanto sia preponderante l’esigenza di produrlo nel più breve tempo possibile".

Di fronte alla legittima preoccupazione che si potrebbero evidenziare effetti collaterali solo su grandi numeri, abbiamo chiesto un parere al vertice della Fnomceo, federazione degli ordini dei medici. "Nessun vaccino così come nessun farmaco – ha scritto il presidente Anelli – può essere commercializzato in assenza di misure che ne certifichino la sicurezza e l’efficacia. Dalle notizie diffuse mi sembra che le aziende, sulla base dei dati preliminari, stanno assumendo il rischio di avviare la produzione di un vaccino che dovrebbe attendere la fine della fase di sperimentazione, e che in caso di intoppi verrebbe abbandonato. Tuttavia è apprezzabile ogni forma di organizzazione che accelerare il processo produttivo".

Lapidario al riguardo anche il commento di Silvio Garattini, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano: siccome hanno già iniziato a produrre milioni di dosi, se gli studi andranno bene queste risorse saranno presto disponibili – osserva il farmacologo – in caso contrario, le aziende farmaceutiche dovranno gettare via tutto senza esitazioni.