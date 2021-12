Roma, 15 dicembre 2021 - La vaccinazione anti Covid nei bambini tra 5 e 11 anni "offre uno strumento importante per proteggere i bambini dal rischio di malattia grave. Stime dell'Ecdc valutano come ogni 10.000 casi sintomatici pediatrici ci sono 65 ospedalizzazioni, 6 ricoveri in intensiva e un decesso. In più in età pediatrica il Covid si può manifestare con sindrome infiammatoria multisistemica, che ha si verifica a un'età media di 9 anni, il 45% dei casi sono diagnosticati tra 5 e 11 e il 70% può richiedere terapia intensiva". Così Franco Locatelli, presidente del Css, nella conferenza stampa sulla campagna vaccinale in età pediatrica".

Oltre ai rischi di Covid grave "vi sono evidenze che mostrano come una percentuale di circa il 7% dei bambini può sviluppare sintomi prolungati del Long Covid. Questi numeri esprimono perché dobbiamo salutare con gioia il fatto che le famiglie italiane possono usufruire dell'opportunità di vaccinare i bambini". Vaccinarli, inoltre, "rende possibile garantire la frequenza scolastica, la didattica in presenza e le attività ludico-ricreative molto importanti per un adeguato sviluppo psichico".

"Nel Paese a oggi il numero di sequenze che hanno identificato la variante Omicron è di poche decine - spiega ancora il presidente Css -. Non vi è tuttavia motivo per pensare che l'età pediatrica possa essere esente da variante Omicron. Fortunatamente nel Paese, al momento, c'è una diffusione più limitata rispetto a quella di altri Paesi. E' ragionevole prevedere che vi sarà un incremento nella diffusione percentuale. Ad oggi non abbiamo evidenze particolari che facciano pensare ad una diffusione preferenziale in età pediatrica ma non e' escludibile che in futuro l'avremo in maniera paragonabile a quella che si osserva con altre varianti".