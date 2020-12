Bruxelles, 21 dicembre 2020 - L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato il suo ok all’approvazione del vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech. Si tratta del primo vaccino autorizzato a poter essere utilizzato nell’Unione Europea e, dopo che la Commissione ne avrà convalidato l'uso, potranno iniziare le campagne di vaccinazione: il V-day per i 27 Stati membri è previsto per il 27 dicembre. "La sicurezza del vaccino è stata la nostra priorità numero uno - ha commentato a direttrice dell'Ema, Emer Cooke -. Le notizie positive di oggi rappresentano un importante passo avanti nella nostra lotta contro questa pandemia”.

Un traguardo raggiunto "grazie alla dedizione di scienziati, medici, e volontari della sperimentazione, nonché a molti esperti di tutti gli Stati membri dell'Ue - ha aggiunto la direttrice -. Possiamo garantire ai cittadini dell'Ue la sicurezza e l'efficacia di questo vaccino che soddisfa gli standard di qualità necessari. Siamo al corrente della grande responsabilità di questa raccomandazione. Questo è un risultato scientifico storico. In meno di un anno un vaccino è stato sviluppato e autorizzato contro una nuova patologia", ha dichiarato la direttrice.

Immediata la reazione dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che su Twitter dichiara: "È un momento decisivo nei nostri sforzi per fornire vaccini sicuri ed efficaci agli europei. L'Ema ha appena emesso un parere scientifico positivo sul vaccino di Pfizer-BioNtech. Ora agiremo velocemente. Mi aspetto una decisione della Commissione entro stasera".

L’approvazione del vaccino anti-Covid da parte dell’Ema è stata commentata anche dal ministro della Salute, Roberto Speranza: “L'agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino Pfizer Biontech. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora molto complessa, come dimostrano anche le ultime notizie provenienti da Londra, ma avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro apre una fase nuova e ci da più forza e fiducia".