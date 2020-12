Roma, 12 dicembre 2020 - "Gennaio sarà il mese delle vaccinazioni" anti- Covid e "spero che si possa partire in contemporanea in tutta Europa". Lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, in un Forum all'Ansa. "Il 29 dicembre - ha proseguito - l' Ema darà il via al vaccino Pfizer e da quel giorno l'Aifa e l'Italia saranno pronte a partire". "Spero - ha concluso il ministro - che in Europa si scelga tutti lo stesso giorno. E questa è una proposta che l'Italia ha fatto". Sembra, quindi, "che dall'Epifania si possa avere il vaccino", ha commentato il governatore del Veneto, Luca Zaia. "A costo di farlo h24 dobbiamo vaccinare per primi tutti gli ospiti anziani delle Rsa e il personale sanitario", ha aggiunto. "Il vaccino rischia di essere l'unica ancora di salvezza che abbiamo - ha evidenziato il presidente regionale -, la certificazione Ema ci vuole". Zaia ha poi ricordato che l'Italia ha scelto Pfizer e Moderna "ma che sono 5 i vaccini che si stanno somministrando nel mondo e che hanno modalità concettualmente diverse".

Sulle tempistiche di somministrazione del vaccino, il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ai microfoni di Sky tg24, ha spiegato: "Oggi pomeriggio abbiamo convocato una riunione operativa con tutte le Regioni, con il commissario Arcuri e con il ministro Speranza, per definire in tempi rapidissimi il numero delle persone a cui per primi andrà destinato il vaccino. Per quel che riguarda i tempi possiamo parlare con certezza, probabilmente con tempi più rapidi rispetto a quelli inizialmente previsti". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia ai microfoni di Sky tg24.

In ogni caso, fino a gennaio la strada è ancora lunga e, visto l'andamento dell'epidemia da Coronavirus, il ministro Speranza ha ricordato di continuare sulla linea del "massimo rigore e massima sicurezza: il cuore delle vaccinazioni sarà primavera estate, volontaria e sicura". A invitare alla prudenza è anche il direttore generale del Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, che ricorda che "il vaccino arriverà ma all'inizio le dosi saranno poche, non è che da gennaio e febbraio avremo risolto tutti i problemi". Per il momento "è positivo si sia riuscito ad arginare epidemia senza misure di lockdown nazionale - ha sottolineato Rezza -. Ora è chiaro che nel momento in cui si allenta, la ripresa di comportamenti a rischio può determinare la ripresa dell'epidemia". Quindi "bene il miglioramento - ha concluso -, ma dobbiamo mantenere alta la guardia e l'attenzione". In particolare "sotto le feste stiamo attenti, perché la circolazione virale può riprendere".

