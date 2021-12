Roma, 16 dicembre 2021 - Dopo la partenza del vaccino dai 5 agli 11 anni, si inizia a parlare anche del siero per i bambini da 0 a 5."Confidiamo che già entro fine marzo prossimo possa arrivare anche il vaccino per i più piccoli. Attendiamo con grande fiducia il lavoro della scienza, che ogni giorno ci mette a disposizione le armi giuste per contrastare la pandemia", ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto in diretta alla trasmissione UnoMattina, su RaiUno.

Il vaccino per i bambini "non è affatto una misura che viene offerta per cercare di contenere una circolazione virale, ma nel miglior interesse della salute fisica e psichica dei bambini", ha ribadito stamani Franco Locatelli, coordinatore del Cts e presidente del Css a SkyTg24 nel giorno del via al vaccino della fascia 5-11 anni sottolineando che "l'offerta del vaccino ai bambini è orientata a proteggere la loro salute e a tutelare la loro frequenza scolastica nonché i loro spazi di socializzazione". Escluso l'obbligo, dice Locatelli che ritiene fondamentale "riuscire a garantire il più possibile questi spazi di socializzazione, ricreazione, formazione, per riuscire a colmare quel gap che si è venuto a determinare nell'ultimo anno e dieci mesi da quando è iniziata la pandemia. Anche i bambini hanno pagato un prezzo importante".

E sulla sicurezza del vaccino per i bambini: "È decisamente sicuro. Tutti i dati che ci vengono sia dallo studio che ha portato alla sua approvazione sia dalle evidenze di impiego in Paesi che hanno iniziato prima di noi, Stati Uniti su tutti ci confortano in questa direzione. Il messaggio è assolutamente rassicurante".