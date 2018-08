Roma, 9 agosto 2018 - Non si placa la polemica sui vaccini e sui documenti da presentare all'inizio dell'anno scolastico per l'accesso agli istituti. "Lo strumento dell'autocertificazione è stato usato per tutto il 2017, non capisco questa presa di posizione di ieri - dice il ministro della Salute Giulia Grillo su La7, riferendosi all'avvertimento lanciato dai presidi -. Lo useremo anche per il 2018 perché Lorenzin non ha istituito l'Anagrafe vaccinale nazionale e non volevamo caricare il cittadino di un onere ulteriore costringendolo a fornire tutta la documentazione".

Grillo quindi si scontra con l'Associazione Nazionale dei Presidi che aveva sottolineato come la norma da applicare per il 2018/2019 resterebbe quella della Legge Lorenzin. "Se non verrà presentato all'inizio dell'anno scolastico il certificato di avvenuta vaccinazione della Asl - la dichiarazione dei presidi di ieri -, non potremo permettere la frequenza dei bimbi a scuola, a nidi e materne".

"Obbligo flessibile"

Per ora vale l'autocertificazione, quindi, poi arriverà l'obbligo flessibile. Così il ministro Grillo traccia la via: "Abbiamo depositato ieri la proposta di legge della maggioranza in cui spingeremo per il metodo della raccomandazione che é quello che noi prediligiamo da un punto di vista politico, nel quale prevederemo delle misure flessibili di obbligo sui territori, e quindi anche nelle regioni e nei comuni dove ci sono tassi più bassi di copertura vaccinale o emergenze epidemiche". E precisa: "Sebbene mi prendano in giro su questo punto, l'idea di un obbligo flessibile a seconda dei territori è l'idea più sensata".

IMMUNODEPRESSI - La Grillo non si tira indietro anche in merito alle polemiche nate sull'obbligatorietà dei vaccini e la composizione di classi scolastiche nelle quali posso essere presenti contemporaneamente bimbi non vaccinati e bimbi immunodepressi. "Il tema relativo ai rischi che potrebbero correre gli immunodepressi non se l'era posto nessuno fino allo scorso anno - dichiara la ministro -. Faremo comunque delle valutazioni rigorose per individuare le migliori modalità di protezione". È di ieri il caso della mamma che ha presentato una denuncia contro ignoti per non aver potuto mandare a scuola sua la figlia immunodepressa perchè in classe erano presenti bambini non vaccinati. E sempre in tema di vaccini, il ministro ha anche fatto riferimento alle polemiche relative al video della vicepresidente del Senato Paola Taverna: "Ha detto cose sacrosante. Il personale sanitario si deve vaccinare. Anche gli insegnanti vanno vaccinati. La scelta di non vaccinarsi in ogni caso è sbagliata, ha concluso, si manca di senso di responsabilità verso la comunità".