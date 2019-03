Roma, 12 marzo 2019 - La mappa degli ‘inadempienti’ dell’obbligo vaccinale abbraccia tutta Italia. E da oggi si fa sul serio, ovvero chi non si è messo in regola con le vaccinazioni previste dagli zero ai sei anni, rischia di rimanere fuori da materne e asili nido. Non ci sono dati di sintesi a livello nazionale ma qualcosa da Asl e uffici scolastici regionali si capisce: 300 bambini non in regola a Bologna, 28 a Rimini, tre bambini bloccati a Pagani (Salerno), uno a Prato, 37 in Veneto, tre in provincia di Udine, tre a Procida (Napoli), 350 bambini che rischiano di non entrare in classe a Cesena, 600 a Modena, 1200 complessivamente non in regola in Liguria.

"Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia – spiega Antonello Giannelli presidente dell’associazione nazionale presidi - si dovrebbe trattare di poche centinaia di casi in tutta Italia e l’emergenza di cui tanto si parla in queste ore è più mediatica che effettiva. Non è mai troppo tardi per fare un appello al buonsenso di tutti".

Il termine dell’autocertificazione è scivolato un giorno in avanti visto che il 10 marzo era domenica e da oggi scattano le disposizioni previste dalla legge Lorenzin in attesa che sia il Parlamento – come ha ricordato anche il ministro della Salute Giulia Grillo – a riscrivere una nuova normativa, targata M5s-Lega, secondo il meccanismo dell’obbligo flessibile, con vaccinazioni obbligatorie da introdurre solo in caso di emergenza sanitaria. Il ministro Grillo ha confermato che la nuova legge non sarà "un atto di urgenza, come quello di Lorenzin, ma una normativa-quadro basata sui dati epidemiologici del Piano nazionale di prevenzione vaccinale. Usare l’obbligo è un fatto politico, non scientifico". Discorso diverso vale per l’epidemia del morbillo che ha colpito l’Europa e che non mostra segno di volersi fermare, con l’Italia che detiene sempre le prime posizioni in classifica con 165 casi nel mese di gennaio, più che raddoppiati rispetto a dicembre e novembre.

"C'è un'epidemia in atto. E quindi sul morbillo bisogna tenere misure obbligatorie. Ma dobbiamo anche lavorare per convincere i cittadini a fare una cosa positiva per la loro salute, non imporre», ha osservato Giulia Grillo. Niente decreto ad hoc, invece, come chiesto dal vicepremier Matteo Salvini, per far slittare il termine di oggi.

Fra le iniziative anti obbligo c’è quella del consigliere regionale M5s del Lazio Davide Barillari che ha annunciato di aver sottoscritto insieme ad altri 145 portavoce M5s di tutta Italia il documento "Superare l’obbligo vaccinale a garanzia della salute pubblica e del diritto all’educazione".

Nel Salernitano, comunque, lo stop ai bambini non vaccinati è scattato fin da ieri al terzo circolo scolastico di Pagani dove il preside Attilio Trusio ha allontanato tre bambini. Le famiglie erano state già avvertite venerdì.