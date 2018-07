Roma, 24 luglio 2018 - Il ministro Giulia Grillo annuncia una vera rivoluzione, sui vaccini e la loro somministrazione. "L’obbligatorietà legata all’esclusione scolastica – sostiene il ministro – è un atto estremo. I Paesi o ce l’hanno da sempre o non la introducono all’improvviso. Ciò che il Parlamento farà sarà come proporre al Paese le vaccinazioni: se con il metodo dell’obbligatorierà, quello della raccomandazione o con un metodo che secondo me è il più intelligente, quello flessibile". Ottenuto sulla base di dati epidiemologici e con "un’obbligatorietà che non sia necessariamente l’esclusione dalla scuola", il metodo flessibile, secondo la ministra, presenta "una gradualità che si può flettere nell’intensità, nel tempo, oltre che a livello territoriale perché ci sono Regioni che hanno coperture vaccinali altissime e altre in cui sono molto più basse".

E dunque, la legge Lorenzin sui vaccini è vicina al pensionamento a così breve distanza dal suo varo? La cosa sembra molto probabile. Del resto, le parole della ministra fanno il paio con un ddl M5S-Lega (messo a punto dai primi e condiviso, non senza difficoltà, dai secondi) che, anticipato dal Sole 24 ore di ieri, punta proprio sull’obbligo vaccinale "flessibile" e a "geografia variabile" sui territori. In realtà, almeno per quanto riguarda il governo, il tema resta "caldo" ma non è stato ancora risolto. I ministri della Salute, Giulia Grillo, e dell’Istruzione, Marco Bussetti, entrambi pentastellati, dovranno, nei prossimi mesi, trovare la quadra con un disegno di legge che trovi, appunto, l’accordo della Lega. La quale è contraria all’obbligo vaccinale, ma non a cancellare i passi avanti fatti con fatica dopo l’approvazione, un anno fa, della legge Lorenzin. Il cuore del nuovo testo di legge e il lavoro di limatura su cui M5S e Lega stanno lavorando, sta nell’ipotesi, come si diceva, di obbligo "flessibile" e sulla gradualità del meccanismo sanzonatorio. Non più 10 vaccini obbligatori, ma interventi graduati per intensità, tempi ed epidemiologia dei territori sono tra gli altri aspetti del nuovo ddl. L’esclusione da nidi e materne per i bambini non in regola diventerebbe una soluzione "estrema".

Ampio spazio è previsto, invece, per il coinvolgimento delle famiglie: dovrebbero vaccinare i figli perché convinte e non per obbligo. Altro punto focale l’autocertificazione all’inizio dell’anno scolastico: all’avvio, a settembre, delle nuove scuolte, sarà sufficiente l’autocertificazione. Ma affinché il sistema funzioni andrà attivata l’anagrafe vaccinale nazionale, ancora da definire. Una strada lastricata di errori e cattive intenzioni per il Pd che, con il deputato Michele Anzaldi, mette alla berlina un ministro che "invita a infrangere la legge". Allarmi anche da parte della comunità scientifica preoccupata da quando, a luglio, una circolare del ministero aveva deciso per l’autocertificazione dei vaccini dalle famiglie. Grillo aveva provato a mettere a tacere le proteste dicendo che "quello che è successo nel 2017 e nel 2018 è normale e l’allarme dei pediatri è ingiustificato".