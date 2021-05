Roma, 2 maggio 2021 - "Quando avremo messo in sicurezza gli over 65 si può aprire a tutte le classi di età". Svolta annunciata per i vaccini anti Covid in Italia. A parlare questa mattina il commissario per l'emergenza Paolo Francesco Figliuolo durante la sua visita nell'hub di Porta di Roma. La road map è tracciata da tempo: "Dobbiamo premere sulle classi over 60 - per le quali la media di somministrazioni è ancora bassa - e il piano va seguito in maniera ordinata e coerente", la linea di Figliuolo. Ieri è stata superata la soglia delle 20milioni di dosi somministrate e, una volta terminata la vaccinazione degli over 65, il commissario è pronto a coinvolgere le classi produttive. "Penso al settore alberghiero", dice.

Ieri in un'intervista a Repubblica aveva anticipato il tema, spiegando che per l'apertura a tutte le fasce di età, senza prenotazione, il programma prevede l'utilizzo anche delle campagne in azienda, "da fine maggio". Sfruttando anche "centri vaccinali nelle località turistiche", oltre che gli accordi con i medici di famiglia. Maggio sarà quindi un mese "di transizione", dove è atteso l'arrivo in massa delle dosi. "Dopo pensiamo all'estate" e allo step successivo, quello appunto delle classe produttive.

Il commissario confida che da giugno, in poi, se le consegne verranno rispettate, arriveranno "un milione di dosi al giorno". Questo non significa che si possa raggiungere un tale livello delle somministrazioni nelle 24 ore, ma Figliuolo è convinto "che la macchina possa salire molto più su dei 500mila" dosi giornaliere.

E il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, rincara: "Concentriamoci nel mantenere la quota dell'utilizzo del 90% di dosi a disposizione. Non c'è una dose che venga sprecata". Insomma, da giugno potrebbe esserci il via libera senza fasce d'ètà, ma per "classi produttive".

Vaccini a scuola

Nodo aperto resta quello delle vaccinazioni a scuola. Ipotesi a cui il commissario straordinario non chiude le porte: "Fare la vaccinazioni nelle scuole ai ragazzi? Ci stiamo pensando, come si faceva una volta negli anni '70", dichiara a Roma oggi Figliuolo.