Roma, 3 maggio 2021 - AstraZeneca anche agli under 60, ne ha parlato il commissario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, inaugurando il nuovo hub vaccinale di Ostia ("Un altro esempio di bella Italia") assieme al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e presenti anche il capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, il presidente della Federazione italiana nuoto, Giacomo Barelli.

Secondo Figliuolo: "E' probabile che in sede di 'rolling review' si arrivi a raccomandare AstraZeneca alla classe di età inferiore ai 60, ne sto parlando con Iss e con il Cts dell'Aifa". Il commissario sottolinea: "I vaccini vanno impiegati tutti", e aggiunge: "Astrazeneca è consigliato a determinate classi ma l'Ema dice che va bene per tutti. Ci sono effetti collaterali ma sono infinitesimali. Se non impieghiamo tutti i vaccini il ritmo della campagna non raggiunge gli obiettivi nei tempi prefigurati".

Figliuolo: "Dopo over 65 aprire a tutte le età". Ecco i tempi

Produzione pubblica di vaccini

Inoltre in mattinata è arrivata la notizia che nella bozza del dl Sostegni bis 16,5 milioni di euro saranno per la realizzazione di "un reparto destinato all'infialamento e al confezionamento (fill and pack) di anticorpi monoclonali e vaccini specifici" e alla produzione di "specifici antidoti per il bioterrorismo" nello "Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, quale unità produttiva dipendente dall'Agenzia Industrie Difesa (AID) e unica officina farmaceutica dello Stato che già provvede, su richiesta del Ministero della salute, alla produzione di medicinali specifici per esigenze di salute pubblica".

Vaccinazioni classi produttive

"Il prossimo step sarà sulle classi produttive. I vaccini arriveranno, maggio sarà un mese di transizione. Dopo pensiamo all'estate". Il commissario straordinario all'emergenza coronavirus,

Scuole

Vaccinazioni nelle scuole? "Ci stiamo pensando come si faceva una volta negli anni 70", ha detto. Prima però ci sono le vacanze, vedi Procida, in Campania, ormai (quasi) Covid-free è stata terminata la vaccinazione dei suoi circa 10mila abitanti, per i quali l'adesione ha raggiunto quasi il 90% della popolazione.

Campagna vaccinale

"Dobbiamo impiegare tutto quello che abbiamo, solo così la campagna vaccinale potrà rispettare i tempi stabiliti", ha spiegato Figliuolo. "Ad oggi risultano 20,7 milioni di somministrazioni a fronte di 24,7 milioni di dosi consegnate: abbiamo 4 milioni di vaccini da impiegare nei prossimi giorni, fino ai nuovi arrivi previsti per il 6 maggio". E ha lanciato un appello: "A tutti i presidenti delle Regioni, appello che nel Lazio è già stato accolto, affinchè seguano il piano vaccinale: over 80, 70-79enni, over 65. Non disperdiamo le dosi in altri rivoli".

Vaccinazione atleti, e impianti

"A breve vaccineremo gli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi. Anche questo è un segno dell'Italia che riparte", ha reso noto il commissario all'emergenza. E in generale il commissario ha sottolieato: "Lo sport è importantissimo, mente e fisico formano un connubio indissolubile: se ci vacciniamo in fretta, sarà possibile riaprire anche allo sport".

Ema: a giugno parere su vaccino tra 12 e 15 anni

Avviata la valutazione da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) per estendere l'uso del vaccino Covid-19 Comirnaty di Pfizer-BioNTech a giovani di età compresa tra 12 e 15 anni. L'esito della valutazione a giugno. Il Comirnaty è attualmente autorizzato per l'uso in persone di età pari o superiore a 16 anni. L'opinione del Chmp sarà inoltrata alla Commissione europea.

Gli esperti promuovono Figliuolo

La campagna vaccinale condotta dal commissario Francesco Paolo Figliuolo trova il plauso degli esperti italiani sentiti dall'agenzia Agi. Da Galli a Bassetti è opinione che il generale sta facendo il massimo per immunizzare più italiani possibile nel minor tempo a disposizione. Unico aspetto da migliorare: i quantitativi delle forniture che potrebbero essere maggiori.

"Da quel che vedo in Lombardia mi pare proprio che la campagna vaccinale sia partita", afferma Massimo Galli, direttore Malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano. Il direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova, Andrea Crisanti: "la campagna vaccinale sta procedendo a un ritmo notevole".

Per Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università degli studi di Milano, "con la campagna vaccinale stiamo andando al trotto e potremmo andare anche al galoppo, se ci fossero dosi a sufficienza".

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova: "Ha preso un bel ritmo", a questo punto che si può puntare a "raggiungere l'immunità di popolo anche a fine agosto anzichè il 23 settembre, come da calendario".

Antonella Viola, direttrice scientifica dell'Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza e docente di Patologia all'Università: "La strategia messa in campo dal Figliuolo e dall'esercito sta funzionando molto bene"