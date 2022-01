Sono un over 50 e ho l’obbligo di vaccinarmi: mi contatterà qualcuno? Spetta ai singoli attivarsi per prenotare ed effettuare la vaccinazione. Il vaccino è obbligatorio anche per gli over 50 disoccupati o in pensione? Il vaccino è obbligatorio per tutti gli ultracinquantenni, italiani o stranieri residenti in Italia, senza eccezioni che non siano di natura sanitaria, certificate dal medico di famiglia o vaccinatore. Da quando scatta l’obbligo e fino a quando dura? Dal giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Dpcm (probabilmente dopodomani), fino al 15 giugno. Covid, contagio alla vigilia della terza dose: che fare? Dopo quanto il booster? Se compio i 50 anni prima del 15 giugno devo vaccinarmi? Assolutamente sì,...

Sono un over 50 e ho l’obbligo di vaccinarmi: mi contatterà qualcuno?

Spetta ai singoli attivarsi per prenotare ed effettuare la vaccinazione.

Il vaccino è obbligatorio anche per gli over 50 disoccupati o in pensione?

Il vaccino è obbligatorio per tutti gli ultracinquantenni, italiani o stranieri residenti in Italia, senza eccezioni che non siano di natura sanitaria, certificate dal medico di famiglia o vaccinatore.

Da quando scatta l’obbligo e fino a quando dura?

Dal giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Dpcm (probabilmente dopodomani), fino al 15 giugno.

Se compio i 50 anni prima del 15 giugno devo vaccinarmi?

Assolutamente sì, anche se il compleanno è il 14 giugno.

Quanto tempo ho per vaccinarmi?

Dal primo febbraio scatta la sanzione di 100 euro. Dal 15 febbraio partono le sanzioni per i lavoratori. Considerando che il Super Green Pass è valido 15 giorni dopo la prima dose, per avere la garanzia di avere il Super Green Pass in tempo per evitare la sanzione prevista per i lavoratori bisogna vaccinarsi al massimo entro il 31 gennaio. Anche per evitare la multa di 100 euro occorre essere vaccinati entro il 31 gennaio

Se non mi vaccino possono risalire a me tramite medico di base o anagrafe vaccinale?

Teoricamente sì. Specialmente attraverso l’incrocio dei dati dell’anagrafe vaccinale e del sistema tessera sanitaria.

Che sanzioni sono previste per disoccupati o pensionati che non si vaccinano?

Per tutti gli over 50 lavoratori, disoccupati, inoccupati e pensionati la sanzione sarà di 100 euro una tantum. La sanzione sarò irrogata dall’Agenzia delle entrate, incrociando i dati della popolazione residente con quelli delle anagrafi vaccinali regionali e provinciali al primo febbraio.

Come avvengono i controlli e a chi sono delegati?

I controlli in caso di erogazione di servizi o frutto di incrocio delle banche dati saranno effettuati dalle Regioni, quelli a campione, dalle forze di polizia.

Dopo l’obbligo vaccinale, il consenso informato sarà cambiato?

La richiesta di riscrivere il consenso informato e prevedere il pagamento di indennizzo in caso di morte o danni permanenti provocati dalla vaccinazione non è stata per ora accolta, ma è allo studio del ministero della sanità. "Al di là delle modifiche e delle scelte che valuteremo nei prossimi giorni – osserva il sottosegretario alla salute Andrea Costa –, già oggi in presenza di una vaccinazione di massa lo Stato interviene e si fa carico e indennizza qualora ci siano dei danni ai cittadini, e c’è anche una sentenza della Corte costituzionale che lo afferma".

Se mi ammalo di Covid non sarò più obbligato a vaccinarmi per lavorare?

Chi è guarito da meno di sei mesi riceve, come chi è vaccinato, il Super Green pass. E quindi non sarà tenuto a vaccinarsi.

Ho più di 50 anni, ma lavoro in smartworking. Sono obbligato a vaccinarmi?

Tutti gli ultracinquantenni sono tenuti a vaccinarsi, a prescindere se lavorano in presenza o in smart working. Anche se sono disoccupati.

Cosa rischia il lavoratore over 50 che non si vaccina?

Dopo 5 giorni di assenza il lavoratore viene considerato in assenza ingiustificata. Conserva il posto di lavoro e non ha sanzioni disciplinari, ma vengono sospesi retribuzione e ogni altro emolumento fino a quando il lavoratore non si dota del Super Green pass.

Cosa rischia se viene scoperto al lavoro chi non ha il super Green pass e non è né vaccinato, né guarito?

Subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1.500 euro. In questo caso scattano anche le conseguenze disciplinari previste dalle normative di settore.