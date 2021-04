Roma, 3 aprile 2021 - Vaccinazioni anti Covid in Italia: a che punto siamo? Sul sito della presidenza del Consiglio è stato pubblicato il report settimanale che dà conto, come aveva promesso il premier Mario Draghi, dell'andamento delle vaccinazioni. Ecco i dati aggiornati al 2 aprile.

Il report del Governo

Over 80, a che punto siamo

Priorità agli anziani e ai più fragili, ripete il commissario all'emergenza Francesco Paolo Figliuolo. E l'immunità degli over 80 in effetti è andata avanti (qui i dati della scorsa settimana), anche se forse non come avremmo sperato. Ecco la situazione: il 56.76% degli ultraottantenni è protetto con almeno una dose di vaccino, mentre il 30.20% le ha ricevute entrambe. Purtroppo il 43.24% dei nostri anziani è ancora in attesa di una dose.

Come sempre le Regioni vanno a velocità differenziata: se nella provincia di Trento si è superata la metà degli anziani vaccinati con le due dosi (53.86%), la Sardegna resta il fanalino di coda, con solo l'11.45% degli over 80 protetti. In mezzo tutte le altre regioni, con differenziazioni anche forti. Male la Toscana (solo il 19.77% dei grandi anziani vaccinati), Bene il Molise (46,79%).

Ecco l'elenco completo

La classifica, regione per regione, degli anziani vaccinati con due dosi:

Trento 53.86%

Bolzano 48.39 %

Molise 46.79%

Basilicata 40.95%

Marche 40.14%

Emilia Romagna 38.38%

Piemonte 35.78%

Lazio 35.39%

Friuli Venezia Giulia 33.94%

Campania 33.76%

Liguria 33.02%

Valle d'Aosta 30.64%

Abruzzo 28.81%

Veneto 28.36%

Puglia 27.90%

Lombardia 26.64%

Sicilia 25.94%

Umbria 23.02%

Calabria 21.42%

Toscana 19.77%

Sardegna 11.45%

Gli altri dati

Va meglio per gli ospiti delle Rsa, vaccinati con due dosi al 72.96% e con una dose all'89.42% e per il personale sanitario, che ha l'immunità totale nel 76.28% dei casi (ma il 981.67% ha fatto almeno una dose). C'è parecchio da vaccinare tra il personale scolastico: nonostante la riapertura delle scuole solo lo 0.59% ha ricevuto la prima e la seconda dose, mentre il 68.17 ha fatto almeno una dose di vaccino.