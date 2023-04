Vaccinazioni contro il morbillo in calo in Italia. L’allarme dei medici

Nel 2022 in Italia la copertura vaccinale per il morbillo era del 92% della popolazione per la prima dose e dell'86% per la seconda, in calo rispettivamente dell'1% e del 3% rispetto al 2018.

Morbillo (Foto Ansa)

Lo rende noto il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie nel suo rapporto annuale sul morbillo. Un livello di copertura ottimale per una malattia così contagiosa, evidenzia l'Ecdc, “è almeno il 95% con due dosi e omogenea su tutto il territorio”.

La copertura vaccinale contro il morbillo è "subottimale” in molti Paesi europei, ed è "probabile che osserveremo un aumento del numero di casi segnalati in futuro”.

È quanto emerge dal rapporto annuale sul morbillo del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Tra il 2018 e il 2022 vi è stata una netta diminuzione dei casi, “probabilmente dovuta alle misure attuate durante il Covid”, evidenzia l'Ecdc, avvertendo che “il virus può trovare il modo di diffondersi in sacche di popolazioni non protette portando a focolai anche nei Paesi che hanno debellato il morbillo”. In particolare, evidenzia il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, “i bambini di età inferiore a un anno sono il gruppo con la più alta incidenza di casi poiché sono troppo piccoli per essere vaccinati e dovrebbero quindi essere protetti dall'immunità della comunità”.

“Tra il 2000 e il 2018, i decessi per morbillo sono diminuiti di tre quarti (73%) in tutto il mondo" e “i vaccini hanno prevenuto circa 23,2 milioni di decessi”, ma dall'inizio della pandema “oltre 1,2 milioni di bambini nella regione europea dell'Oms hanno perso una vaccinazione contro

morbillo, parotite e rosolia”. È quanto dichiara Emer Cooke, direttrice dell'Agenzia europea dei medicinali, in occasione della Settimana europea della vaccinazione.