Roma, 17 dicembre 2021 - Le somministrazioni di vaccini ai bambini under 5 potrebbero iniziare verso marzo-aprile, lo ha affermato il sottosegretario alla salute Andrea Costa al Sky Tg24. Intanto nel primo giorno di vaccinazioni ai minori tra i 5 e gli 11 anni, i bambini che hanno ricevuto il siero sono oltre 15 mila. Negli Stati Uniti sono stati immunizzati quasi 8 milioni di bambini sotto gli 11 anni, tra questi si sono registrati solo 8 casi di miocardite.

Quarantena: quanto dura per vaccinati e non

Crescono ancora le terapie intensive e i ricoveri.

Vaccino tra 5 e 11 anni

Dopo la prima giornata di apertura delle somministrazioni ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, più di 15 mila minori hanno ricevuto la prima dose di siero anti Covid, si legge sul sito del governo aggiornato a questa mattina.

Seconda dose ridotta anche ai bimbi che fanno 12 anni dopo la prima

Vaccino under 5

"È ragionevole pensare che a marzo-aprile ci possa essere un vaccino anche per gli under 5", secondo Andrea Costa intervenuto a Sky Tg24. "La scienza ogni giorno procede. È ragionevole che a marzo aprile ci saranno evidenze scientifiche che creeranno condizioni sufficienti per far esprimere gli enti regolatori. Sapremo allora se ci sarà un vaccino disponibile anche in quella fascia di età. Ovviamente attendiamo con fiducia perché significherebbe avere uno strumento in più per combattere questa pandemia", ha spiegato il sottosegretario alla Salute.

Covid, vaccino ai bambini: tra musica, clown e attestati di coraggio

Usa: vaccino ai bambini sicuro

Dal meeting dell'Advisory Committee on Immunization Practices (Acip) dei CDC americani vengono forniti i dati sulla sicurezza dei vaccini anti-Covid 19 nei bambini. In totale, su 7.141.428 milioni di dosi somministrate a minori di 11 anni, ci sono state solo 8 miocardite. I sintomi in generale sono stati lievi (il 97% delle segnalazioni), si parla di febbre, mal di testa, nausea o vomito, soprattutto nel giorno stesso della vaccinazione, e la maggior parte dei casi dopo la seconda dose. La miocardite è un effetto collaterale dei vaccini a mRNA ancora sotto la lente degli esperti. Negli Usa si sono avute forme non gravi. Poi ci sono altri 6 casi di sintomatologia compatibile con la miocardite. Nel rapporto si sono presi in esame anche due decessi successivi alla vaccinazione (due bambine con "storia medica complessa"), ma il nesso vaccino - morte non è stato dimostrato.

Gimbe, l'epidemia corre: in 7 giorni +18% di casi e decessi

Come evolverà la pandemia? Domande e risposte.