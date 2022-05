Lite tra i Vacchi, fratelli-coltelli. Bloccati i beni di Gianluca, star dei social

Bologna - Volano gli stracci tra i fratelli Vacchi. Fratelli che più diversi non potrebbero essere e ora si trovano separati da una barriera di polemiche, rancori e carte bollate. Da una parte Gianluca, 54 anni, influencer con oltre 30 milioni di follower, deejay, musicista e attore. Dall’altra Bernardo, 51 anni, imprenditore low profile che fa della sobrietà e della riservatezza il suo stile di vita. Eredi di una storica famiglia di imprenditori bolognesi, i fratelli Vacchi sono ai ferri corti a causa di una controversia societaria finita in tribunale e relativa a un investimento sulle Enjoy Bikes, le cyclette di lusso ideate da Gianluca. L'affare non è andato bene e, con un’ordinanza del 28 aprile firmata dal giudice Marco D’Orazi, la Boato International – società riferibile a Bernardo – è stata autorizzata a sequestrare in via conservativa beni e diritti ai danni di una società riferibile al fratello, la GVLifestyle Srl, fino a 200mila euro. La vicenda è solo uno dei frammenti della separazione patrimoniale avvenuta tra i due alla fine del 2021. Scissione che ha portato Bernardo a raggruppare sotto lo storico marchio FinVacchi un family office e una holding di investimenti, con un valore conferito di asset stimato in oltre 130 milioni di euro e costituito in prevalenza da liquidità e partecipazioni aziendali. Mentre Gianluca, oltre a mantenere la quota in Ima (il colosso delle macchine automatiche guidato dal cugino Alberto), si è dedicato ad altri progetti imprenditoriali. L’ultimo dei quali è targato Elimobile, operatore telefonico "controcorrente" che guarda al metaverso e offre servizi basati su una criptovaluta. Bernardo sostiene di avere semplicemente inseguito un credito. "Ho provato in tutti i modi a farlo in via bonaria – spiega – anche chiedendo la mediazione di Alberto, che si è impegnato a trovare una soluzione transattiva che comprendesse questa ...