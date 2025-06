La vacanza? Ci pensa l’influencer. Ma ora i paradisi terrestri tremano

Roma, 16 giugno 2025 – Persino i dilettanti sanno trasformare Roccaraso nella nuova St. Moritz. I professionisti, poi, per eccesso di zelo intasano le Baleari e vengono licenziati dal governo regionale che li aveva ingaggiati con lo scopo di spalmare il turismo oltre la solita Formentera. Stanno alle agenzie di viaggio come lo smartphone alle vecchie cabine telefoniche, il reel al depliant con le palme. I Travel influencer riscrivono le rotte del desiderio, trasfigurano la geografia in sogno, istigano nuovi bisogni. E hanno in mano le nostre vacanze.

Se all’improvviso vi viene voglia di fare un salto nella città “più sporca, anarchica e affollata del mondo” la colpa è di Nicolò Balini, che con il suo Humansafari trascina 1,12 milioni di follower a Dacca, Bangladesh, dove è stato ad aprile. “Il periodo peggiore dell’anno – ammette –. Umido, insopportabile, ma straordinariamente economico”. Altro che Capri. Il ragazzo si aggira fra carcasse di elefanti e “mezzi da apocalisse zombie” e a chi lo segue viene già voglia di partire.

Non indora la pillola: portatevi la mascherina, state attenti al minigelato gusto zucchero preso per strada. Descrive la tenacia delle mosche, i rifiuti che bruciano, il cento per cento di disagio. Ma è felice: “Dopo la Corea del Nord ci voleva proprio un viaggio così”.

Dove ci portano i travel influencer

Subito dopo cadi nell’incantesimo di Rossella Bozza e Stefano Fera (@fattidiviaggi, capaci di passare dalla tenda al 5 stelle) e capisci che quello che ti manca, subito dopo Dacca, è Cipro. E già sei avanti, perché nella rubrica “Sei un pollo” quei due ti salvano anche dalle figuracce, come buttare la carta igienica nel wc.

Stanchi di viaggiare zaino in spalla? C’è Elisa Biagiotti, regina del segmento luxury: in accappatoio affacciata sull’altopiano di Asiago con la faccia di chi è appena uscita dalla spa, ma ugualmente entusiasta di tirare la volata a un prestigioso hotel di Perugia (“Ho creato un pacchetto speciale per voi”). Avventure estreme, turismo locale e sostenibile, nicchie di piacere. Ci sono gli avventurieri che puntano sulle destinazioni impossibili, i profeti del low cost e quelli che collaborano con i brand di alta gamma. Tutti diversi, a loro modo tutti (più o meno) credibili.

La tiktoker napoletana Rita De Crescenzo è diventata famosa attirando folle scomposte (e critiche) a Roccaraso: non risulta ci fosse premeditazione, ma è la prova che basta un niente per esagerare. Alle Baleari, dove avevano avuto la pensata di affidare agli influencer la promozione turistica dell’arcipelago per redistribuire le masse verso mete meno conosciute e c’è stato l’effetto opposto a quello desiderato: un numero spropositato di persone in zone impreparate ad accoglierle.

Chi si affida a loro

Oltre il 60% degli utenti social si affida ai travel blogger per decidere dove andare, così Maria Pons, sindaca di Santanyi a Maiorca, ha denunciato una situazione fuori controllo e implorato tutti di non nominare mai più la sua minuscola insenatura, rimuovendo addirittura le immagini della baia dal sito ufficiale. Intanto i travel blogger incassano, anche parecchio, almeno quanto basta per garantirsi lo status di viaggiatori a tempo pieno grazie a campagne sponsorizzate e contenuti brandizzati.

Macinano chilometri Francesca Giovinazzo e Tommaso Fogliata (Take my heart everywhere), noti per l’attenzione ai dettagli e la qualità delle immagini, i consigli sul cibo e lo stile di vita dalle Maldive alla Thailandia, dalla Nuova Zelanda alla Toscana rurale. Si conferma inarrestabile Gianluca Gotto, viaggiatore zen del blog “Mangia Vivi Ama”: chi si fida di lui parte subito per il Giappone, il Sud-est asiatico, l’Islanda e l’Australia (oppure si accontenta di leggere i suoi best seller). Luca e Alessandro (The Globbers) fanno proseliti mettendo fra le destinazione del cuore anche la Riviera ligure di levante e la Versilia, le Langhe, il Monferrato, il Trentino.

Elisa e Luca (Mi prendo e mi porto via), cercano di offrire una nuova visione del mondo un po’ zingara e un po’ rock’n roll. Miki e Julien (LIkemiljian) forniscono la bibbia del nomadismo famigliare e sono la bussola di chi viaggia con bambini al seguito (loro ne hanno quattro).

Sul podio

Ci salgono anche Gianluca Cocquio, il viaggiatore lento che ama la scomodità, e Patrizia Waz, sacerdotessa dell’avventura al femminile in posti remoti, dalla Groenlandia all’Africa on the road. Eliana di Donnavagabonda si dichiara “sognatrice, curiosa, mineralogista, appassionata di storia, fotografia e avifauna”. Sta per andare in luna di miele in Giappone con” l’Uomo moribondo”, poi ad agosto sarà in Uganda e a dicembre a Mauritius.