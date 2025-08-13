Lettini vuoti, cime piene: la rivincita della montagna. Perché la vacanza in quota ora attira di più

Roma, 13 agosto 2025 - Quella del 2025 è l'estate della montagna: una sorta di 'rivincita' sul mare, i cui esercenti denunciano lettini vuoti e ombrelloni chiusi in una delle stagioni più di 'magra' della storia recente. Diversa l'aria ad alta quota: secondo Federturismo, nonostante i litorali si confermino la principale scelta degli italiani, è la montagna a guadagnare terreno, soprattutto per quanto riguarda i soggiorni lunghi e l'aumento della spesa turistica.

Vacanze: sempre più italiani scelgono la montagna

La montagna sempre più accogliente

Per tentare di spiegare questo boom, parliamo con la guida alpina Marcello Cominetti, che oltre a lavorare sulle Dolomiti, vi risiede da più di quarant'anni. "La montagna, che una volta era vista come un posto dove si camminava, si scalava, si facevano attività in cui si fatica, sta diventando molto più 'accogliente', forse troppo - spiega - Ci sono perfino le spiagge, con giochi per i bambini, attorno ai laghetti artificiali". Insomma, "un sacco di queste attrazioni, che una volta non c'erano, hanno proprio lo scopo di attirare le persone sulla cima delle montagna".

Della tradizionale 'fatica', più (quasi) nessuna traccia: i proprietari degli impianti di risalita hanno cominciato a tenerli aperti anche d'estate, proprio per facilitare l'accesso all'alta quota.

Il ruolo del riscaldamento climatico

Le estati sempre più calde hanno allontanato i turisti dal mare? Probabilmente sì, anche considerando la sempre maggiore attenzione riservata alla protezione dal sole. Secondo Cominetti, le temperature più miti e fresche - specie alla sera - possono aver giocato un ruolo nel boom di quest'anno.

Dall'altra parte, lo scorso luglio è stato caratterizzato in buona parte del Paese da temperature decisamente più clementi rispetto a quelle a cui siamo abituati da alcuni anni a questa parte, e probabilmente la necessità di 'fuggire' al mare nel weekend non è stata così forte, danneggiando ulteriormente gli introiti dei balneari.

La questione dei prezzi

Secondo le statistiche pubblicate dal Codacons all'inizio dell'estate, un ombrellone e due lettini in Italia costano mediamente tra i 32 e i 35 euro al giorno: una cifra che va ovviamente a crescere considerando le famiglie. Il prezzo varia molto rispetto alla località scelta: si passa dai 45 di Sabaudia ai 90 di Gallipoli o ai 120 per alcune località della Sardegna.

E se i prezzi della montagna non differiscono più di tanto - in alcune zone un appartamento può costare decine di migliaia di euro a settimana - secondo Cominetti le altre spese ad alta quota potrebbero essere ritenute più 'tangibili' rispetto a quelle della spiaggia. "Forse la percezione del turista è che in montagna riesce a toccare con mano più facilmente la realtà per cui sta pagando, allo stesso prezzo".

Il turismo mordi e fuggi

Nell'epoca dei social, sempre più luoghi diventano dei veri e propri 'must' nei quali andare il prima possibile, (anche) per scattare un selfie o una foto da caricare poi su Instagram. Alcuni esempi sono i laghi di Braies e Sorapis, la cima del Seceda e la Chiesetta di San Giovanni in val di Funes.

"Alcuni posti ora sono estremamente ambiti da visitare, con centinaia di migliaia di persone che si affollano ogni giorno - racconta Cominetti - anche solo per farsi una fotografia". Un turismo 'mordi e fuggi', che nulla va ad aggiungere al territorio, che rischia così di non essere valorizzato a dovere.

Alla ricerca dello scatto perfetto

Proprio a Seceda, nei pressi di Ortisei, il proprietario del terreno che porta al belvedere Instagram-friendly ha introdotto dei tornelli per andare quantomeno a capitalizzare l'invadente afflusso su quel punto che precedentemente utilizzava solo per far pascolare gli animali. Complice anche la popolarità fornita dalla Apple, che utilizza una veduta del Seceda tra i suoi salvaschermi. E qui un aneddoto che fa sorridere (per non piangere): "Quando arrivano, molti turisti si lamentano perché la vista non è uguale a quella della foto in questione, cioè senza nebbia". "La persona che arriva lì scatta, ma spesso neanche guarda il bellissimo paesaggio", continua l'alpinista.

Ma i tornelli potrebbero essere una soluzione per arginare l'overtourism? "L'unico senso che hanno è far guadagnare qualche soldo al proprietario del terreno - commenta - Che si tratti dei passi dolomitici, degli impianti di risalita, dei parcheggi o di punti turistici specifici, i turisti dicono di pagare col sorriso, a differenza di me e di pochissimi altri".

L'impatto sulle comunità

Le località di montagna, si sa, sono un mosaico di piccole comunità di poche migliaia - se non centinaia o perfino decine - di persone, che non possono non risentire di un afflusso sempre maggiore di turisti.

Il problema non è solo di coloro che, al pari di Cominetti, vivono per l'alpinismo e per le attività tradizionalmente di montagna, ma anche per quelli che temono che l'eccessiva 'accoglienza' possa determinare la perdita dell'identità di quei posti. "Quando un paesino prepara tutto ciò che il turista abituato alla spiaggia vorrebbe trovare, il posto perde la sua autenticità, un fatto gravissimo a livello sociale", l'allarme dell'alpinista. "Le differenze che ci sono in montagna, al mare o in pianura sono una ricchezza: se tutti i posti diventano uguali, il turista trova ciò che ha lasciato a casa, non trova più l'originalità".

Certo è che, dall'alto lato della medaglia, c'è una serie di esercenti, ristoratori e albergatori che grazie al boom riesce a guadagnare molto più di prima. Ma ciò non riguarda tutte le attività dell'alta quota, proprio perché i turisti 'neofiti' non sono generalmente interessati ad attività come l'alpinismo o l'escursionismo guidato.

La rivoluzione dell’e-bike

Ma tra i turisti del boom c'è anche una minoranza che sa valorizzare la sua esperienza in montagna, rispettandone l'identità: non solo lo 'zoccolo duro' di appassionati, ma anche persone che hanno scoperto di recente il proprio amore per l'alta quota.

Prendiamo i cicloamatori. La bici elettrica “ha aperto questo mondo a chiunque, i non-ciclisti possono diventare facilmente ciclisti - spiega Cominetti -. Sono nati tantissimi noleggi di e-bike, che vanno incontro al turista per evitargli una spesa d'acquisto abbastanza ingente". "Così quest'attività diventa facile – scherza – forse è più difficile prendere un aperitivo".

Il tutto non senza problemi: padroneggiare una mountain bike non è facile, "e spesso il soccorso alpino deve prestare aiuto a quei neo-ciclisti che in discesa si schiantano e si feriscono".

Insomma, gli italiani sono sempre più interessati al turismo outdoor, in grande crescita nel 2025 secondo l'Ansa. Una montagna che cambia, che diventa tourist-friendly, e che offre una varietà di attività spesso più ampia dell'offerta marittima, potrebbe spiegare in parte il boom del turismo ad alta quota a discapito di quello sulle spiagge. Ma parlare è ancora presto: l'estate non è finita, la settimana 'calda' di Ferragosto è alle porte: le statistiche che riassumeranno l'andamento della stagione saranno disponibili solo tra qualche settimana.