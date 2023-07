Vacanze da incubo Fiamme nell’aeroporto Passeggeri in fuga a Catania

di Nino Femiani

Sono le 23:29 di domenica. È una notte torrida quando arriva la chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco di Catania: "Sta bruciando l’aeroporto ‘Vincenzo Bellini’ di Fontanarossa". Quattro squadre dei caschi rossi del capoluogo etneo intervengono subito, circoscrivono e spengono le fiamme intorno alle 5 e 40. Nessun ferito, solo quattro persone leggermente intossicate, tante invece sotto choc. Aeroporto out. La ripresa avverrà con il contagocce: in queste ore dal terminal C, ma con due voli all’ora. Ufficialmente solo dalle 14 di domani ci sarà un incremento dell’operatività. Come si è sviluppato l’incendio? Su Twitter i vigili del fuoco scrivono in modo laconico: "Le cause e l’origine dell’incendio sono in corso di accertamento".

Un fascicolo, al momento senza indagati (il cosiddetto modello 45) è aperto dalla procura di Catania con l’ipotesi di incendio doloso e incendio colposo (un altro è stato aperto da Enac). Le fiamme si sarebbero sprigionate nei pressi dei gate ed è probabile che, se è stato appiccato da qualcuno, ne sia rimasta traccia sui video di sorveglianza. "Al momento - spiega il procuratore Carmelo Zuccaro - è presto per fare ipotesi". Sette gli aeromobili nell’aeroporto, restano fermi sino a quando lo scalo non diventerà operativo. Tutti i voli da e per Catania sono stati cancellati, con ripercussioni in tutt’Italia: ogni singola compagnia riprogramma in queste ore i collegamenti in funzione della propria disponibilità di velivoli. Ita, ad esempio, ha rimodulato sull’aeroporto di Comiso ‘Pio La Torre’ con 5 voli da Linate e 5 voli da Fiumicino, per tutelare i passeggeri che devono raggiungere la Sicilia.

Gli aerei ripartiranno dall’aeroporto di Comiso in modalità "ferry flight" (cioè vuoti) su Milano e Roma, data l’impossibilità per Comiso di procedere con le operazioni di imbarco e accettazione. A voler essere precisi, sono 116.700 i passeggeri coinvolti nello stop etneo. "L’aeroporto di Catania serve 91 destinazioni di cui 24 italiane – spiega Felice D’Angelo, ceo di ‘ItaliaRimborso’ –, collegate con 229 movimenti (voli partenzearrivi) e in tre giorni di chiusura sono coinvolti più di 38.900 passeggeri al giorno". Fino al cessare dell’emergenza, sono stati attivati collegamenti straordinari tra il ‘Vincenzo Bellini’ e gli altri scali siciliani e calabresi attraverso bus gratuiti, messi a disposizione dalla Regione Siciliana. "La cosa importante è che non si è fatto male nessuno", dice Nico Torrisi, ad di Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catana. "Dopodiché voglio chiarire in modo inequivocabile – aggiunge - che i danni che ci sono stato al terminal A sono assolutamente marginali e non è andato a fuoco tutto l’aeroporto". Nonostante si cerchi di minimizzare, la paura è stata però tanta. Appena si vedono le prime lingue di fuoco che alimenta un fumo acre, si scatena il panico e il fuggi-fuggi tra i viaggiatori.

Il personale della sicurezza urla "Tutti fuori, tutti fuori", tra pianti e grida. "Stavamo partendo, c’era tanto fumo dove eravamo noi. Qualcuno ha aperto la porta d’emergenza. In quel momento è scattato l’allarme e non quando c’era il fumo", dice una donna scappata con la sua famiglia. "Siamo atterrati e ci hanno tenuti sull’aereo. Quando sono sbarcato ho trovato ancora il fuoco, c’era un macello", dice un giovane ancora sotto choc. E le garanzie per i passeggeri appiedati? "Se il volo viene cancellato, e se il passeggero non è riprotetto su un volo alternativo, si ha diritto al rimborso integrale del biglietto – spiega il Codacons –. Se la riprotezione è su un volo che partirà con un ritardo di uno o due giorni rispetto l ‘orario previsto, il passeggero ha diritto all’assistenza, pasti e sistemazione in albergo".