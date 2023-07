Va rispettato il diritto alla mobilità

Maurizio

Sacconi

Si è riproposto in questi giorni il nodo della conciliazione tra il diritto allo sciopero dei lavoratori dei trasporti e quello alla mobilità delle persone (e delle cose). L’autorità di Garanzia ha svolto al minimo il suo potere di iniziativa per contenere una agitazione che penalizza, oltre all’utenza, l’economia turistica. Il periodo di “raffreddamento”, nel quale si conviene di non effettuare scioperi, avrebbe dovuto comprendere l’intero mese di luglio.

Nel 2009 il governo Berlusconi presentò una proposta di legge dedicata ai trasporti, in cui si ipotizzavano il referendum preventivo per le organizzazioni poco rappresentative, la comunicazione anticipata delle adesioni individuali, regole stringenti per il ritiro dello sciopero, sanzioni più efficaci per azioni di blocco di strade e reti ferroviarie. Si volevano evitare i danni all’utenza prodotti dal solo effetto annuncio di scioperi destinati ad avere basse adesioni o addirittura ritirati all’ultimo momento. La conoscenza nel giorno precedente degli scioperanti era disposta allo scopo di informare con precisione gli utenti sui vettori funzionanti. Nello stesso provvedimento era contenuta una norma di rinvio ad accordi sindacali sullo sciopero “virtuale” secondo modalità utili a creare un’adeguata deterrenza attraverso il concorso oneroso delle imprese.

Il governo cadde prima della approvazione della legge e negli anni successivi quelle proposte non hanno più trovato sufficienti consensi, nonostante Cisl e Uil le avessero condivise e lo stesso presidente della Commissione di Garanzia, il compianto professor Santoro Passarelli, avesse sollecitato i decisori a introdurre l’obbligo per il lavoratore di comunicazione preventiva dell’adesione allo sciopero. Vedremo ora se il governo vorrà riproporre soluzioni utili a garantire l’equilibrio tra i diritti delle persone.