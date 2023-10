Utili in calo e pioggia di critiche. Il manager di Goldman Sachs rinuncia all’hobby di disk jockey

David Solomon dice addio al suo hobby. Il ceo di Goldman Sachs non farà più il dj in eventi di alto profilo dopo la valanga di critiche che gli è piovuta addosso e soprattutto in seguito alla grande attenzione dei media che attraeva con le sue performance. L’indiscrezione arriva con la trimestrale della banca che – seppur sopra le attese degli analisti – ha messo in evidenza un calo degli utili e dei ricavi. Il periodo luglio-settembre si è chiuso con un utile in calo - l’ottavo trimestre consecutivo in flessione - del 33% a 2,1 miliardi di dollari, o 5,47 dollari per azione, oltre le attese del mercato che scommetteva su 5,42 dollari. I ricavi sono scesi dell’1% a 11,8 miliardi. Fare il dj ha causato negli anni qualche grana a Solomon, la cui leadership ha già incontrato il dissenso di molti dipendenti indebolendo così la sua posizione di comando.