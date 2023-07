Usa, la storia a lieto fine di Shayden

Una coppia del Texas ha raccolto quasi 40mila dollari a favore di un ragazzino bullizzato, che aveva suonato alla loro porta alla ricerca disperata di qualche amico. Il suo straziante messaggio, registrato dalla telecamera sulla porta di casa, a Amarillo, è diventato virale, scatenando un’ondata di solidarietà.

Brennan Ray era andato ad aprire la porta e si era trovato di fronte questo ragazzino con indosso una maglietta con l’immagine del film “Lo Squalo” di Spielberg. "Che c’è, amico?", ha chiesto l’uomo. "Ciao – ha risposto il ragazzino, Shayden Walker –, non c’è niente, volevo sapere se conosceva qualche bambino qui attorno, tipo 11 o 12 anni, perché ho bisogno di alcuni amici. Cioè, voglio dire, ne ho proprio bisogno". Ray gli ha indicato una casa vicina dove sapeva che vivevano due ragazzini, ma Shayden ha scosso la testa: "Uhm, no, loro non sono più miei amici perché mi hanno bullizzato".

Ray e Angell Hammersmith hanno quindi deciso di utilizzare la registrazione per lanciare una raccolta fondi su GoFundMe e aiutare Shayden a vivere un’estate non più in solitudine. Il video su TikTok e ha raccolto più di 66 milioni di visualizzazioni. Migliaia di auguri da tutto il mondo. Non si sa se Shayden abbia trovato gli amici, ma il ragazzino ha scoperto che la sua storia stava a cuore a milioni di persone e lui è diventato una star di TikTok. E il patrigno ha raccontato che adesso Shayden appare "totalmente diverso" da quello disperato di una settimana prima.