Usa e Cina sulla via del disgelo Taiwan e spionaggio hi-tech: resta la muraglia dei sospetti

di Marta

Ottaviani

Usa e Cina, prove tecniche di normalizzazione. Il Segretario di Stato americano, Antony Blinken è volato a Pechino per incontrare l’omologo Qin Gang. Una visita che arriva in un momento in cui le relazioni fra le due super potenze sono molto tese dopo la crisi innescata dal pallone spia cinese abbattuto lo scorso febbraio, che per giorni aveva sorvolato i cieli americani. Il Dipartimento di Stato di Washington ha dichiarato che i colloqui fra i due sono stati "franchi e sostanziali". Il prossimo passo sarà la visita di Qin Gang negli Stati Uniti. Una normalizzazione dei rapporti farebbe comodo a entrambi gli Stati, ma i dossier sul tavolo sono tanti e uno più delicato dell’altro, con in testa l’economia, il nodo Taiwan e più in generale l’equilibrio della regione indopacifica. Tuttavia, secondo Alessia Amighini, co-presidente dell’Asia Centre and Senior Associate Research Fellow all’Ispi, si può essere moderatamente ottimisti. "La visita è da prendere in senso decisamente positivo – spiega la professoressa – perché gli Stati Uniti dai tempi di Trump avevano rotto quasi tutti i canali di comunicazione con la Cina. Questo di per sé era molto preoccupante perché anche in situazioni molto tese comunque le cancellerie devono parlarsi".

LA GUERRA DEL 5G

Cina e Stati Uniti stanno dando vita da anni a una vera e propria contesa economica a livello mondiale. Se ai tempi del presidente Trump, la contrapposizione riguardava soprattutto il commercio, la battaglia poi si è allargata a settori vitali per il futuro. C’è la ‘guerra’ del 5G, in cui Washington la sta spuntando sulla cinese Huawei. Un’azienda che stava conquistando i mercati occidentali, ma che secondo gli Usa sarebbe un vero e proprio cavallo di Troia attraverso il quale il partito comunista cinese potrebbe di fatto controllare le comunicazioni e i dati di mezzo mondo.

I SEMICONDUTTORI

C’è poi la competizione sui semiconduttori, componenti fondamentali dell’elettronica e sulla cui produzione sia Stati Uniti sia Cina hanno investito molto in termini di ricerca. "Sull’economia – spiega Andrew Spannaus, giornalista, analista e autore del podcast House of Spannaus – l’amministrazione Biden ha deciso che non si può andare verso il dicoupling, cioè lo sganciamento dalla Cina. Sarebbe praticamente impossibile e molto dannoso perché c’è un interscambio economico, un intreccio tra la Cina e l’Occidente enorme. Il segretario al Tesoro, Janet Yellen, ha detto che farebbe crollare il Pildel 30%. Per questo si ragiona in nell’ottica di evitare di essere dipendente dalla Cina in settori importanti soprattutto di tecnologia".

IL NODO TAIWAN

Ma c’è anche l’equilibrio della regione indopacifica, con particolare riferimento a Taiwan che preoccupa e non poco Washington. La professoressa Amighini sottolinea come il dialogo sia necessario per evitare una degenerazione della situazione. "Il prossimo anno – spiega – ci saranno le elezioni a Taiwan e bisogna preoccuparsi già da ora. Se la Cina dovesse convincere a votare un candidato filo Pechino allora potrebbe esserci l’escalation. Meglio intervenire prima, avviando dialoghi che smorzino tutte le tensioni di questi mesi anche a causa di Putin". Secondo Spannaus, gli Stati Uniti vogliono linee guida chiare da non oltrepassare, ma dall’altra parte Pechino non si fida. Il dialogo, insomma, sarà lungo e non facile. "Alla Cina non conviene invadere Taiwan non solo perché poi ci sarebbe l’escalation, ma anche perché cercare di controllare una popolazione dove molti sono scontenti e contrari al controllo di Pechino potrebbe rivelarsi molto difficile da gestire. In questo momento, l’atteggiamento cinese è: noi non cerchiamo un conflitto, ma se l’Occidente ci spinge in questa direzione non ci tiriamo indietro".