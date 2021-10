Siracusa, 29 ottobre 2021 - Attivata l'allerta rossa per maltempo in Sicilia dove incombe l'uragano mediterraneo (sotto è possibile seguirne il movimento in diretta). Piogge torrenziali e venti forti hanno già colpito il versante orientale dell'isola, in particolare le province di Siracusa e Ragusa che hanno chiuso i collegamenti con Catania. La fortissima perturbazione - di una potenza molto vicina a quella di un Medicane, mediterranean hurricane - ha preso il nome di Apollo. Il Servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare italiana ha proposto di nominare il simil-uragano sulla scia dell'iniziativa 'Storm naming' lanciata da Eumetnet, gruppo di servizi meteorologici europei. L'obiettivo è l'attribuzione di una denominazione coordinata ai cicloni più rilevanti che interessano tutta l'Europa, così da iniziare un processo di uniformazione dell'informazione meteorologica internazionale e anche nazionale.

È possibile seguire in diretta lo spostamento e la traiettoria di Apollo attraverso immagini satellitari elaborate dal sito Windy. Nell'animazione, le aree colorate sono quelle interessate dalle piogge: a seconda dell'intensità crescente, il colore passa dal blu al viola intenso.

Uragano Apollo live: la traiettoria del ciclone