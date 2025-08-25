L’ex uragano Erin porterà l’autunno sull’Italia. “Rischio alluvioni lampo”. Le regioni a rischio

Roma, 25 agosto 2025 – E’ un finale di estate tormentato sul fronte meteo. Dopo la tempeste che hanno colpito nei giorni scorsi Toscana e Riviera Romagnola, è in arrivo un’altra ondata di temporali e nubifragi sul Nord Italia. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, prevede una nuova e intensa fase perturbata da giovedì 28 agosto per l'avvicinamento dell'ex uragano Erin, che richiamerà venti umidi e caldi direttamente dalle zone subtropicali, il carburante necessario per la formazione di fenomeni estremi.

L'immagine del satellite con l'uragano Erin sul Nord Atlantico, dal sito dell'Aeronautica militare

Il caldo prima della tempesta

L'inizio della settimana sarà caratterizzato da tempo in prevalenza stabile con cielo poco nuvoloso quasi ovunque, ad eccezione dei soliti temporali di calore sui rilievi interni. Farà anche abbastanza caldo al Centro Sud, mentre al Nord si resterà in linea con le medie del periodo. Tuttavia, la situazione comincerà a cambiare da mercoledì 27. L'avvicinamento di Erin al continente richiamerà un flusso di aria molto calda e umida proveniente dalle latitudini subtropicali, che investirà in particolare il Centro Sud e le Isole Maggiori. Qui, le temperature saliranno notevolmente, con picchi che potranno superare i 36-38 gradi e toccare i 40 gradi in Abruzzo, pianure Pugliesi, Sicilia e Sardegna. Al contrario, il Nord vedrà un cambiamento radicale, con l'inizio di una fase di maltempo intenso nel corso del giorno.

L’ondata di maltempo in due fasi

Ma è da giovedì 28 agosto che si osserverà un brusco peggioramento delle condizioni meteo. Sul Nord Italia, in particolare in Liguria e Piemonte, si avranno piogge e temporali violenti anche a carattere stazionario, tipici delle perturbazioni autunnali. Potranno cadere anche più di 100-150 millimetri d'acqua nel giro di poche ore su una singola zona – spiega ilMeteo.it - con il concreto rischio di alluvioni lampo. Anche il sito 3bmeteo sottolinea che “i modelli stimano accumuli possibili nelle 24h fino a 150/200mm quindi massima attenzione”.

Da venerdì 29 agosto – spiega ancora ilMeteo.it – passerà il fronte vero e proprio che sbloccherà questa situazione di stazionarietà, coinvolgendo praticamente l'intero Centro Nord Italia. In questa occasione ci sarà la possibilità di colpi di vento (downburst) e grandinate di medie-grandi dimensioni. Attenzione ai forti venti di Scirocco durante la fase prefrontale e di Libeccio e Maestrale verso il weekend.

La mappa di 3bmeteo

Le previsioni giorno per giorno