Colpito da taser dopo aggressione, 57enne muore in ambulanza ad Olbia. Aperta un’inchiesta

Olbia, 17 agosto 2025 - Un 57enne è morto in ambulanza a Obia (in Sardegna) dopo essere stato colpito con il taser dai carabinieri nel tentativo di bloccarlo a seguito di un’aggressione ai passanti e agli stessi militari. Il decesso è avvenuto mentre l’uomo veniva trasportato in ospedale. Sull’accaduto la Procura di Tempio Pausania ha aperto un fascicolo. I magistrati disporranno l’autopsia sul corpo per capire quali siano state le cause che hanno portato alla morte. Sul caso indaga anche la squadra anticrimine della polizia di Stato.

Cosa è successo

I fatti risalgono alla notte di ieri, fra sabato e domenica. I carabinieri sono intervenuti nel rione Santa Mariedda di Olbia per fermare l’uomo, originario di Sassari, che stava seminando il panico nella via aggredendo i passanti. Stessa sorte capitata ai militari quando sono intervenuti. Stando alle prime ricostruzioni, il 57enne pareva in stato di alterazione da consumo di alcolici e/o sostanze stupefacenti.

Al momento dell'arresto ha colpito anche un militare procurandogli diverse ferite al volto. Dopo essere stato colpito con il taser, non è ancora chiaro in che preciso frangente, è rimasto vittima di un arresto cardiaco. Le sue condizioni di salute sono apparse subito gravi al personale medico del 118 che è stato chiamato a prestare soccorso. Immediati i tentativi di rianimarlo, quindi la corsa in ambulanza durante la quale è avvenuto il decesso.

La nota del Sic

Il Sic, sindacato indipendente dei Carabinieri, nel pomeriggio di oggi ha diffuso una nota stampa nella quale esprime solidarietà ai colleghi, ritenendo che abbiano "agito con professionalità, attenendosi alle procedure operative previste in occasione di intervento nei confronti di soggetti che versano in grave stato di alterazione psicofisica e che pongono in essere comportamenti altamente pericolose per la collettività".