Reggio Calabria, incendio a Cardeto: morto un uomo di 98 anni

Reggio Calabria, 25 luglio 2023 – Prima vittima per gli incendi in Calabria: si tratta di un uomo di 98 anni, morto a Cardeto, una zona collinare in provincia di Reggio Calabria. Secondo quanto si apprende, l'anziano, costretto a letto, sarebbe stato raggiunto dalle fiamme che hanno avvolto la sua abitazione di campagna. La figlia e il genero sono rimasti feriti, ma sono riusciti a mettersi in salvo. Nella zona dell'incendio sono arrivate oltre 20 unità dei vigili del fuoco, con anche il supporto di un'unità mobile inviata dalla Regione Campania.

Nel 2021, sempre a Cardeto, un altro anziano era morto nel tentativo di salvare le proprietà e gli animali dall'avanzare delle fiamme. Ieri il sindaco di Cardeto, secondo quanto riportato dal quotidiano online LaCNews24, aveva ordinato l'evacuazione della zona proprio in seguito al rapido avanzare degli incendi che stanno mettendo in ginocchio Cardeto, Mosorrofa e Gallina.