Uomini violenti pentiti. La psicologa in prima linea: "Casi più che raddoppiati, ma non chiamateli malati"

Roma, 24 novembre 2023 – “Non chiamiamoli malati". Paolo Ballarin – psicoterapeuta e presidente con Giuditta Creazzo del centro Senza violenza, che rieduca gli uomini maltrattanti grazie a un protocollo d’intesa con il Comune di Bologna – argomenta la necessità della premessa. "I comportamenti violenti – sottolinea – hanno radici culturali precise, dure da estirpare, da ricercare nella prevaricazione secolare e socialmente accettata, dell’uomo sulla donna. La violenza nei confronti della partner nasce quindi come scelta , anche se non sempre del tutto consapevole, e non deve essere considerata espressione di una patologia".

Un uomo può davvero imparare a smettere di essere violento?

"Sì, con la guida di operatori adeguatamente formati, a fronte di un poderoso lavoro di introspezione, che parte dall’analisi del suo vissuto personale e sociale. Si tratta di cambiare pelle, di rivoluzionare la propria visione del mondo, della vita, dei rapporti. È dura, ma è possibile".

Giuditta Creazzo

Strutture simili alla vostra sono diffuse su tutto il territorio nazionale. Come sono regolati gli accessi?

"I centri italiani sono sorti con un ritardo significativo rispetto ad altri Paesi europei. Riguardo agli accessi, c’è chi prende coscienza della propria incapacità nel gestire relazioni scevre da comportamenti violenti e prende direttamente contatto. La consapevolezza è già un ottimo punto di partenza. Più spesso però sono i giudici che impongono ai condannati per violenze la frequenza di un percorso, come previsto dalla legge 69 del 2019. Il trattamento consente loro di evitare il carcere".

Riuscite a far fronte a tutte le richieste?

"Abbiamo liste d’attesa lunghissime, le domande d’accesso negli ultimi anni sono più che raddoppiate, proprio in conseguenza del Codice rosso. Attualmente ci sono circa 80 persone che aspettano di entrare in trattamento".

Qual è l’età media dei vostri utenti?

"Tra i 30 e 40 anni, senza particolari oscillazioni nell’ultimo periodo".

Come si struttura il percorso?

"Il trattamento prevede un colloquio settimanale con un operatore, individuale o di gruppo, per circa un anno. Nella prima fase assistiamo quasi sempre a una riduzione ragguardevole delle violenze più gravi. Al termine i partecipanti vengono monitorati attraverso altri incontri per un anno e mezzo, a distanza di 3, 6 e 12 mesi".

C’è chi decide di abbandonare?

"Nel 2022 su 56 frequentanti lo hanno fatto in otto, ma abbiamo avuto un solo caso di recidiva" .

Esistono tratti comuni tra gli uo mini che vi chiedono aiuto?

"La difficoltà di riconoscere la violenza come tale e di assumersene la responsabilità. Molto spesso inizialmente si trincerano nella colpevolizzazione della vittima ( "È stata lei a provocarmi "). Il nostro lavoro parte da qui".

Quando il problema può condiderarsi risolto?

"In presenza di segnali di miglioramento rilevanti e stabili nel tempo".

Perché le donne, seppur lasciate, tradite e umiliate, raramente diventano assassine?

"Di fronte a un problema relazionale la donna in genere è portata a mettersi in discussione, a chiedersi ‘È colpa mia?’. Gli uomini più difficilmente. Ci è stato insegnato a intervenire direttamente su quello che consideriamo un ostacolo, che resta sempre fuori da noi, per rimuoverlo".