Unione civile tra omosessuali, la benedizione della suora:: "Buon viaggio insieme, ragazzi"

Una benedizione speciale, arrivata durante l’unione civile di due attivisti di Arcigay, in Comune a Reggio Emilia, sabato pomeriggio. Perché a rendere diversa dalle altre la cerimonia di Marco Righi e Fabio Valentini, due professionisti residenti in città, di 50 e 53 anni, è stato il discorso pronunciato in Sala del Tricolore dalla cugina di uno dei due: suor Angela, al secolo Paola Pederzoli. La religiosa di 70 anni, originaria di San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, come il cugino Marco, oggi è in pensione, ma per oltre 25 anni si è occupata di un dispensario in Tanzania, avendo preso la laurea in medicina dopo i voti. Una vita dedicata agli altri dunque, a 360 gradi. E lei sabato, con la sua tonaca marrone e il velo, davanti a una platea commossa, dopo aver letto un passo della Bibbia, ha detto con voce sicura: "Buon viaggio insieme, ragazzi".