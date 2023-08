Un’insidiosa "specie aliena"

Il granchio blu (nome scientifico Callinectes sapidus) è considerato "una specie aliena invasiva". Originario dell’Oceano Atlantico occidentale, negli ultimi decenni si è introdotto in diverse aree d’Europa tra cui il Mar Mediterraneo. Fu avvistato per la prima vola nel Mediterraneo nel 1949 e negli ultimi anni si è ampiamente diffuso soprattutto in Adriatico – ora anche nel Tirreno – specie in prossimità di lagune ed estuari. È altamente competitivo, specie per gli invertebrati, e può arrecare forti alterazioni agli ecosistemi. L’eradicazione è ormai impossibile, ma si stanno studiando metodi per ridurne la diffusione.