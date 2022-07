Un’estate di fuoco avvolge l’Europa In Francia 14mila evacuati per i roghi

La Francia ha evacuato più di 14mila persone minacciate da incendi nel sud-ovest de Paesi, mentre i roghi sono diffusi anche in Spagna, Croazia e Grecia. Le autorità della Gironda, popolare regione turistica francese, hanno evacuato le guardie dai campeggi nelle aree di Teste de Buch e Landiras, dopo che i turisti erano già stati fatti allontanare. Nel sud della Spagna, più di 3.200 persone sono fuggite dagli incendi sulle colline di Mijas, mentre gli incendi in Portogallo per ora sono contenuti, anche se le autorità portoghesi affermano che almeno 238 persone sono morte a causa del caldo nell’ultima settimana. Gli incendi di Mijas in Spagna non sono lontani da Malaga, una popolare zona turistica. Altrove in Spagna sono scoppiati incendi nelle province di Castilla y León e Galizia. Il tutto mentre l’intera Europa occidentale è nella morsa del caldo.