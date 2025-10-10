Venerdì 10 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
Cronaca
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nobel per la PaceAccordo GazaManovra 2026Guerra UcrainaMaria Cristina GalloSciopero Roma
Acquista il giornale
CronacaAll’Unesco Restaurant di Parigi i talenti della cucina italiana: “Il cibo è inclusione”
10 ott 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cronaca
  3. All’Unesco Restaurant di Parigi i talenti della cucina italiana: “Il cibo è inclusione”

All’Unesco Restaurant di Parigi i talenti della cucina italiana: “Il cibo è inclusione”

L’iniziativa è promossa dal ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli: 27 associazioni da tutta Italia che si occupano di inclusione lavorativa

Il ministro Alessandra Locatelli

Il ministro Alessandra Locatelli

“Work inclusion: Talents and Skills in Italian Cuisine” è il titolo dell’evento che si svolgerà martedì 21 ottobre 2025, a partire dalle 19.00, all’Unesco Restaurant 7th floor, 7t place de Fontenoy a Parigi.

L’iniziativa, promossa dal ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, vedrà la partecipazione di 27 associazioni provenienti da tutt’Italia, che si occupano di inclusione lavorativa. Oltre duecento – tra ragazzi con disabilità, educatori ed accompagnatori – le persone coinvolte e che saranno impegnate nella preparazione dei piatti e nel servizio di sala.

“Sarà un’occasione per mostrare ancora una volta l’importanza di investire nelle persone e nella valorizzazione delle capacità e dei talenti di ciascuno – spiega il ministro Locatelli -. La sfida che abbiamo davanti da qui e per il futuro è esattamente questa: dobbiamo dare occasioni e offrire opportunità, perché ogni persona ha il suo valore che può e deve mettere a disposizione delle nostre comunità. Ringrazio l’ambasciatore Liborio Stellino per aver sposato l’iniziativa che mette ancora di più in luce le qualità della cucina italiana, alla vigilia delle votazioni per la candidatura a patrimonio mondiale dell’umanità. Cucina che è eccellenza di gusto e tradizione, ma anche per l’inclusione. E sono convinta che i ragazzi, con il loro impegno e la loro passione, lo dimostreranno con chiarezza ancora una volta”.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata