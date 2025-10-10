All’Unesco Restaurant di Parigi i talenti della cucina italiana: “Il cibo è inclusione”

“Work inclusion: Talents and Skills in Italian Cuisine” è il titolo dell’evento che si svolgerà martedì 21 ottobre 2025, a partire dalle 19.00, all’Unesco Restaurant 7th floor, 7t place de Fontenoy a Parigi.

L’iniziativa, promossa dal ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, vedrà la partecipazione di 27 associazioni provenienti da tutt’Italia, che si occupano di inclusione lavorativa. Oltre duecento – tra ragazzi con disabilità, educatori ed accompagnatori – le persone coinvolte e che saranno impegnate nella preparazione dei piatti e nel servizio di sala.

“Sarà un’occasione per mostrare ancora una volta l’importanza di investire nelle persone e nella valorizzazione delle capacità e dei talenti di ciascuno – spiega il ministro Locatelli -. La sfida che abbiamo davanti da qui e per il futuro è esattamente questa: dobbiamo dare occasioni e offrire opportunità, perché ogni persona ha il suo valore che può e deve mettere a disposizione delle nostre comunità. Ringrazio l’ambasciatore Liborio Stellino per aver sposato l’iniziativa che mette ancora di più in luce le qualità della cucina italiana, alla vigilia delle votazioni per la candidatura a patrimonio mondiale dell’umanità. Cucina che è eccellenza di gusto e tradizione, ma anche per l’inclusione. E sono convinta che i ragazzi, con il loro impegno e la loro passione, lo dimostreranno con chiarezza ancora una volta”.