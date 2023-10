Un’altra strage negli Usa. Riservista spara a raffica, 18 morti. Biden: "Vietare le armi d’assalto"

Un altro massacro negli Stati Uniti: questa volta i morti sono 18, i feriti 13. Oltre 400 fra poliziotti e agenti dell’Fbi, assieme agli sceriffi di alcune contee del Maine, stanno cercando da mercoledì sera lo sparatore che si è allontanato dai luoghi della strage abbandonando la sua auto. Lo cercano lungo ogni strada, casa per casa, nei boschi. Conosce bene la zona. La gente di Lewiston, poco più di 35mila abitanti nella contea di Androscoggin, è stata obbligata a non uscire di casa (chiusi uffici e scuole come in un lockdown) e a segnalare ogni movimento sospetto.

È una caccia all’uomo serrata e rischiosa. Il killer, Robert Card, 40 anni, un sergente della riserva, istruttore di tiro e con disturbi mentali, a volto scoperto ha sparato a raffica in due locali diversi di Lewiston, imbracciando un fucile semiautomatico AR-15. Prima ha colpito in un centro di bowling uccidendo sette persone all’ingresso, quindi è entrato in un bar a 300 metri di distanza uccidendone altre otto. Tre feriti che si trovavano nel bar-ristorante sono morti durante il trasporto in ospedale per i colpi sparati da distanza ravvicinata. Tra le vittime anche studenti e bambini.

Il presidente Joe Biden è stato subito informato mentre partecipava alla cena di Stato col primo ministro australiano e si è messo in contatto con la governatrice del Maine, Janet Mills, rimarcando il fatto che questa è una nuova inutile tragedia legata al possesso facile delle armi e alla mancanza di controlli su chi le possiede. Biden si è poi appellato ai repubblicani affinché il Congresso voti la messa al bando delle armi d’assalto. Il killer, con un’esperienza militare di oltre 15 anni, la scorsa estate era stato ricoverato in una clinica per malattie mentali per due settimane ma questo non ha fatto scattare nessuna restrizione sul possesso delle armi che aveva legalmente acquistato.

La polizia ha diffuso foto segnaletiche di Card e alcune immagini riprese dalle telecamere di sorovegliaza dove il killer. Secondo i sanitari che lo avevano preso in cura il sergente sembrava soffrire di allucinazioni uditive e che avesse già minacciato di aprire il fuoco in una caserma della Guardia Nazionale.

Biden in un breve comunicato emesso dalla Casa Bianca afferma: "Una volta di più il nostro Paese è in lutto. Io e Jill preghiamo per gli americani che hanno perso la vita, per coloro che sono in terapia intensiva, per le famiglie i sopravvissutii membri della comunità che patiscono choc e dolore". Il massacro si è consumato in meno di un’ora ed è avvenuto mentre sia la BowlingSapertime recreation che Schemengees Bar end Grill erano affollati. Nella sala del bowling la serata era dedicata ai giovani. Lewiston è una cittadina spettrale dove cirocolano solo i mezzi della polizia che presidiano decine di posti di blocco.

L’ipotesi è che il killer sia fuggito a piedi e abbia eliminato ogni tipo di contatto digitale per non farsi individuare come fece l’evaso della Pensylvania che riuscì per due settimane a sfuggire alla cattura. Il sergente dai capelli castani, però, potrebbe aver ppanificato la strage individuando anche una via di fuga. Agenti dell’Fbi con elicotteri e droni stanno monitorando l’intera zona fino ai confini del Maine.Anche la famiglia di Card collabora alle ricerche. "Arrenditi" è l’appello del fratello. Molti dei feriti sono stati trasportati in ospedali di Boston perché lo Stato, vista l’assenza di crimini violenti, non dispone di chirurgie che possano curare i traumi da armi da fuoco. Anche se la legislazione del Maine è molto permissiva per quanto riguarda il possesso delle armi che possono essere tranquillamente mostrate in pubblico.

Il massacro di mercoledì secondo il Gun Violence Archive è il numero 565 per quanto riguarda espisodi di sparatorie di massa dall’inizio dell’anno in tutti gli Stati Uniti.