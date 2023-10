Un’altra grana per gli Usa. Dai miliardi spediti all’Iran al flop dell’intelligence: "Ora aiuteremo Israele"

dI Cesare De Carlo

WASHINGTON

E ora? Mentre la Gerald Ford, la gigantesca portaerei della Sesta Flotta, naviga verso Israele con centinaia di missili e la copertura aerea dei modernissimi F-35, l’Europa trattiene il fiato. Joe Biden sente gli alleati del Vecchio continente. Il vertice in videocollegamento è a cinque con Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Rishi Sunak e Giorgia Meloni. Una nota di Palazzo Chigi ha confermato il contatto nella notte, precisando che la premier italiana, nel riaffermare il diritto di Israele a difendersi, ha indicato la necessità di operare per evitare un ampliamento della crisi a livello regionale e per tutelare la popolazione civile coinvolta. Gli Usa e gli alleati Ue hanno chiarito che aiuteranno Israele a difendersi ma hanno anche riconosciuto come legittime le aspirazioni del popolo palestinese. La Casa Bianca ha anche precisato che non invierà soldati Usa in Israele. Tutti gli sviluppi sono ipotizzabili. Persino quello di una rappresaglia israeliana contro l’Iran. E ci sono pochi dubbi che questa rappresaglia non includa il ricorso alle armi nucleari. Israele ha un poderoso e sofisticato arsenale. Altro che Ucraina! Il futuro del mondo si gioca in Medio Oriente.

LA MANO DEGLI AYATOLLAH A caldo domenica mattina lo stesso Hamas ha ringraziato l’Iran. Poche ore dopo – rivelano fonti attendibili – il presidente iraniano Ehrahim Raisi chiamava il capo di Hamas Ismail Haniyeh e il capo della Jihad Islamica Ziyad al Nakhalah. Era per congratularsi? Non solo. I tre faranno di tutto perché il conflitto si allarghi al nord, alla frontiera con il Libano, da dove Hezbollah martella gli insediamenti israeliani. Ma c’è un altro scenario: un intervento americano. Il gruppo della Ford è in assetto da combattimento. Degli oltre 700 morti israeliani, almeno 11 sono americani. Poi ci sono i dispersi, catturati dai palestinesi. Un intervento diretto rientra nelle possibilità. Nell’ottobre di 40 anni fa l’allora presidente Ronald Reagan ordinò l’invasione di Grenada, isola caraibica. Ufficialmente per salvare studenti Usa presi in ostaggio. In realtà per distruggere una base aerea sovietica.

ASIMMETRIE STORICHE

Grenada non è la Striscia di Gaza. E Joe Biden non è Reagan. Ma – come dice Hussein Ibish della George Washington University – l’assalto terroristico di Hamas è parte di un disegno strategico più ambizioso e Biden o chi per lui dovrà tenerne conto. A muovere l’Iran non è la causa palestinese. È il rilancio del fondamentalismo islamico in Medio Oriente. Prima dell’attacco Israele sembrava a un passo da una storica distensione con l’Arabia Saudita. Ne sarebbero usciti allargati gli accordi di Abramo, promossi da Trump, con gli Emirati Arabi. Inoltre è da tempo in pace con Egitto e Giordania. Ecco allora che l’intollerante teocrazia iraniana mette da parte le pregiudiziali di fede e cuce un’intesa contro natura sciiti - sunniti, fra Iran e Hezbollah da una parte e Hamas dall’altra.

SORPRESA E SCONCERTO

Il primo ministro Netanyahu si è lasciato cogliere di sorpresa. Sorpresa anche a Washington: sino alla settimana scorsa la Casa Bianca per bocca di Jack Sullivan definiva "tranquilla" la situazione. Dov’è finita la preveggenza dell’israeliano Mossad? E la Cia? Altra bella figura. Meno di un mese fa Biden ha scongelato e consegnato all’Iran 6 miliardi di dollari. In cambio ha ottenuto la liberazione di 5 americani. Hamas ha imparato la lezione. "Scopi umanitari" spiegava Biden. Avrebbe fatto bene a chiedersi quanti di quei soldi sarebbero serviti a finanziare il terrorismo in Medio Oriente. Quanti errori!

