Un’altra giustizia resta l’obiettivo del governo

Gabriele

Canè

Ci sono cose che vanno fatte, comunque, e altre che si possono fare. Questione di scelte, di tempi, di opportunità. Giorgia Meloni, che viene dalla politica e non da un master in gestione aziendale, sembra essersi sintonizzata sulle priorità e sui ritmi giusti di governo: i suoi, ovviamente, non quelli che vorrebbe l’opposizione. Sulla Giustizia, per cominciare. Dove le riforme necessarie sono tante e urgenti, ma in un percorso pieno zeppo di ostacoli. Meglio allora procedere per gradi. Lasciando da parte (per ora) il concorso esterno in associazione mafiosa tanto caro alle Procure, ad esempio. Un reato "fluido", costruito, frutto della somma di altri due, che ha portato alla sbarra e in galera Dell’Utri, e all’assoluzione molti imputati eccellenti come Andreotti e Mannino, che ci è valso pure nel 2015 una censura della Corte europea dei diritti dell’uomo per la vicenda Contrada. Un oggetto discusso e discutibile, insomma, certamente emendabile: non ora, però, ha detto Meloni. E Nordio ha risposto: obbedisco, non è in programma. Bene, perché l’episodio conferma come la premier non voglia uscire dal seminato del suo programma, procedendo però con duttilità, realismo, senza inutili "spargimenti di sangue", con la forza del mandato ricevuto e la prudenza consigliata dal Quirinale. Il mix con cui ha mostrato comprensione per La Russa padre, molto meno per il La Russa istituzione. Prudenza e decisione. Non a caso ieri a Pompei ha messo in freezer il concorso esterno, sottolineando però come sia "meglio concentrarsi su altro". Pensiamo in primo luogo alla separazione delle carriere, giudicata dall’Anm addirittura un attentato alla democrazia, tanto per far capire che qui la battaglia sarà ancora più dura. Decisiva. In questo snodo cruciale il governo è chiamato dal suo elettorato, e non solo, a tenere il punto. Vedremo. Su questo Meloni dovrà concentrarsi, e farla. Comunque.