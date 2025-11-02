Una valanga si stacca dall’Ortles. Tre alpinisti uccisi, due i dispersi

Una valanga si è staccata nel pomeriggio di ieri nella zona dell’Ortles, attorno alle 16, nei pressi di Cima Vertana, in Alto Adige. Il distacco ha coinvolto due gruppi, uno dei quali composto da cinque scialpinisti di nazionalità tedesca. Si registrano tre vittime. Le operazioni di soccorso si sono protratte fino a tarda sera, coordinate dalla Stazione del Soccorso alpino di Solda con il supporto delle Stazioni del Soccorso Alpino limitrofe, del Soccorso alpino della Guardia di finanza, del servizio di elisoccorso e dei Vigili del fuoco a valle.

Da quanto si apprende le vittime sono tre scialpinisti tedeschi, un uomo ed una donna di 30 anni ed un terzo di 50 anni. Facevano tutti parte di un unico gruppo. Sono stati travolti mentre salivano un canalino lungo la parete nord con piccozza e ramponi. Li hanno recuperati senza vita i soccorritori. Gli altri due compagni di spedizione sono, invece, sopravvisuti alla tragedia che si sarebbe verificata a circa 3.200 metri di altezza. Pare che il crollo sia stato improvviso e non abbia lasciato scampo alle vittime.

La valanga ha colpito anche altre quattro persone, aggregate in un secondo gruppo, due delle quali risultano ancora disperse. Le condizioni meteo non favorevoli e il buio hanno reso complicate le ricerche. Ciononostante le squadre di soccorso hanno continuano a battere la zona per ore al fine di localizzare i due escursionisti dispersi.

Un altro gruppo di alpinisti, sempre di nazionalità tedesca, che si trovava in discesa, ha dato l’allarme e ha fornito le prime indicazioni ai soccorritori. Sulla tragedia è stata informata la Procura di Bolzano per valutare l’apertura di un’inchiesta sull’accaduto.

L’ultimo episodio analogo si fa risalire allo scorso marzo, quando una slavina si era staccata dalla Forcella Giau, nel cuore delle Dolomiti Bellunesi, travolgendo tre alpinisti.