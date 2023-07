Una ‘social card’ per fare la spesa Aiuto contro la crisi per 1,3 milioni di famiglie

Una campagna pubblicitaria e un videomessaggio della premier Giorgia Meloni e per lanciare la nuova tessera per gli acquisti di beni di prima necessità. Si chiama ‘Dedicata a te’. Ricorda, ma solo da lontano, la social card del IV governo Berlusconi del 2009, che era caricata ogni mese con 40 euro ed era rivolta agli anziani. Qui le cose sono diverse. Come spiega Meloni, "oggi c’è un’iniziativa che riguarda 1,3 milioni di famiglie colpite dal caro-carrello, su cui abbiamo investito 500 milioni di euro, e chesarà disponibile negli uffici postali".

"Grazie agli sconti che il governo ha ottenuto dalla grande distribuzione, il valore della carta è ancora maggiore", spiega Meloni. Soddisfatto il ministro all’Agricoltura, Francesco Lollobrigida: "La carta deve essere attivata entro il 15 settembre per evitare dispersioni – spiega –. E i fondi di quelle inattive saranno ripartiti tra chi l’ha usata". Il ministro all’Economia, Giancarlo Giorgetti, rimarca che l’esperimento verrà "sicuramente verrà replicato". La carta verrà caricata con 382,50 euro ed è destinata a persone con reddito Isee in corso di validità entro i 15mila euro. Ne sono esclusi i percettori di Reddito di cittadinanza o inclusione, e altre forme di supporto al reddito. La carta sarà nominale e operativa entro il 18 luglio, ma saranno i Comuni (7.578 quelli che hanno già attivato le procedure) a informare i beneficiari, che dunque non dovranno fare richiesta della Carta, ma verranno indirizzati agli sportelli per il ritiro.

Ettore Maria Colombo