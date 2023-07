Una Rotonda (da 90 anni) sul mare La musica, le feste, la rinascita

di Raimondo Montesi

SENIGALLIA (Ancona)

Una canzone che risuona sopra le onde. Gli amici che ballano. Un uomo triste che rimpiange la sua amata, lontana. Cosa vi viene in mente? Sì, è ‘Una Rotonda sul mare’, ovvero l’estate secondo Fred Bongusto. Quei quattro versi (‘Una rotonda sul mare Il nostro disco che suona Vedo gli amici ballare Ma tu non sei qui con me’) fanno ormai parte della storia della musica leggera italiana, e hanno contribuito a rendere celebre il simbolo di una città, Senigallia. La sua Rotonda a Mare in questo 2023 compie novant’anni. A celebrarla, a raccontarne la storia, da ieri c’è una mostra curata da Paolo Formiconi e Gianluca Quaglia. Il titolo scelto? ‘La Rotonda ha novant’anni e non li dimostra’. Difficile dargli torto.

Quella sorta di isola collegata alla ‘spiaggia di velluto’ da un camminamento sopraelevato, continua a rappresentare l’anima del ‘locus’, la sua vocazione, la sua identità. Il simbolo storico la città ce l’avrebbe già: la splendida Rocca Roveresca. Ma non c’è nulla da fare: il fascino irresistibile della Rotonda ha avuto la meglio. Dici Senigallia e pensi a lei. E a una canzone. Solo una canzone, ma così importante, così impressa nell’immaginario collettivo nazionale (al pari, forse, di ‘Azzurro’ della premiata ditta Conte-Celentano) da aver generato un vero e proprio giallo a sfondo campanilistico, con vari tentativi di appropriarsi della ‘vera’ Rotonda.

Sì, perché c’è chi ha messo in dubbio l’identità senigalliese del ‘monumento’. Quando nel 2006 la Rotonda a Mare fu riaperta dopo un lungo periodo di lavori, Bongusto disse che sì, a ispirare la canzone era stata proprio Senigallia. A Termoli, in Molise, scoppiò il putiferio. Bongusto, molisano doc (di Campobasso) fu accusato d’alto tradimento, perché la vera Rotonda, secondo molti, era quella dove sorse in seguito il locale Panfilo, a Termoli. Peccato che fosse una bufala, originata dal fatto che Bongusto si esibì effettivamente all’ex Panfilo, luogo allora molto in voga. In realtà a Termoli non è mai esistita una Rotonda sul mare.

Poi si mise di mezzo Ischia. La vera Rotonda sul mare sarebbe stata quella dell’Hotel Punta Molino, negli anni ‘60 meta obbligata del jet set internazionale. Bongusto vi era stato proprio quando nacque la canzone, raccontarono alcuni dipendenti dell’hotel mostrando foto e ricordi. Ma non finisce qui. L’insidia più ‘concreta’ venne da Franco Migliacci, uno degli autori del brano, il quale confidò a un quotidiano nazionale che a ispirarlo era stata la Rotonda del Lido a Passignano sul Trasimeno. Addirittura un lago!

Per fortuna a dire l’ultima parola fu Bongusto: la Rotonda dove il disco suona e gli amici ballano è quella di Senigallia. Sta lì dal 1933, e divenne talmente famosa per le sue serate musicali che due anni dopo l’allora Principe Umberto venne per visitarla, oltre che per inaugurare una colonia marina. Trasformata in magazzino militare durante la guerra, l’edificio negli anni ‘50 e ‘60 tornò ad essere il cuore della mondanità rivierasca, attirando turisti e star della musica italiana. Nel 1992 un incendio la devastò. Ma lei, novella Araba Fenice, rinacque. Oggi ospita concerti, balli (compresi quelli del Summer Jamboree) e incontri. Ogni tanto pare che vi si incontri qualche amante solitario che ascolta una canzone, guardando gli amici ballare.