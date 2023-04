"Una proposta concreta È stata la scelta migliore"

"Avevo già palesato molte volte la mia decisione perentoria di lasciare la squadra per motivi personali, familiari ed economici, e di volere finire qui la mia avventura calcistica".

A rendere nota la cessione del Real Aversa, con un post, è l’ormai ex presidente Guglielmo Pellegrino. "L’unica società che si è avvicinata con fatti concreti, e non chiacchiere, mostrando interesse a sostenere e, di fatto, a salvare la squadra, è stata la Casa Reale Holding Spa – continua –. Non c’era altra soluzione in quanto nessuno ha mostrato interesse fino ad oggi ma sono comunque pienamente convinto che questa sia la migliore scelta che potessi fare".