Una politica industriale europea. Italia, Germania e Francia insieme. Gli accordi su difesa e aerospazio

Vuoi vedere che questa volta, senza squilli di fanfara, ma con la tessitura paziente di alleanze sul filo della diplomazia, sta per nascere, proprio dai settori della difesa e dell’aerospazio, il primo nocciolo di una politica industriale europea? I segnali che arrivano dalle cancellerie di Italia, Francia e Germania nelle ultime settimane si sono decisamente intensificati. Con l’obiettivo, che per ora resta sottotraccia, di passare dai campioni nazionali a gruppi europei in grado di far sentire la propria voce sui mercati mondiali, dove la competizione è sempre più agguerrita. E mai come in questo caso la metafora è azzeccata. Anzi, per certi aspetti, le nuove alleanze fra i tre Paesi fondatori dell’Ue potrebbero perfino accelerare il grande progetto della difesa unica europea che resta ancora un miraggio.

Non è un caso, ad esempio, che gli accordi nel settore della difesa abbiano occupato i primi posti nell’agenda del bilaterale italo-tedesco che si è svolto a Berlino mercoledì scorso alla presenza, non certo casuale, dei vertici di Leonardo e Fincantieri. I progetti in campo non mancano. Non è un segreto che Italia e Germania sono già alleati per la realizzazione dell’Eurofighter e dell’EuroDrone, del sottomarino U212A e dell’elicottero Nh-90. Così come, in prospettiva, sono in corso di definizione le collaborazioni per il sistema di combattimento terrestre Mgcs e quello di fanteria Aics. Sigle che per i non addetti ai lavori significano ben poco, ma che nascondono investimenti e business a nove zeri. Sempre per restare sul terreno delle alleanze, sarebbe a buon punto l’intesa fra Fincantieri e ThyssenKrupp Marine Systems (Tkms). Particolarmente importante, poi, è quello che sta avvenendo nel settore dei caccia, dove la Germania potrebbe convergere sul successore del F-35, il Tempest nato dall’accordo fra Leonardo e la britannica Bae System. Un’opzione che potrebbe spingere la Francia ad abbandonare il Future Combat Air System allo studio con Spagna e la stessa Germania. L’avvicinamento tedesco al programma Tempest potrebbe incoraggiare Parigi a sostenere una fusione tra le due iniziative.

Un segnale che va in questa direzione è arrivato nelle scorse settimane dalla firma del Memorandum of Understanding (MoU) relativo al Mid-Life Upgrade (MLU) delle unità navali tipo Orizzonte, uno step fondamentale nel programma congiunto franco-italiano gestito dall’Organizzazione internazionale di Cooperazione nel settore degli Armamenti (Occar), in quanto apre alla stipula del relativo contratto fra i contraenti industriali Naviris (Fincantieri e Naval Group), Eurosam (MBDA e Thales), e la stessa Occar a nome e per conto dei ministeri della Difesa di Italia e Francia. Un’operazione che potrebbe valere circa 1,5 miliardi.

L’alleanza fra Italia, Francia e Germania è a buon punto nel settore dell’aerospazio. L’intesa trilaterale, fra il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, il responsabile dell’Economia francese Bruno Le Maire e il vicecancelliere tedesco Robert Habeck è stata firmata qualche giorno fa. Obiettivo: il rafforzamento dell’Ue attraverso la sinergia tra le tre maggiori industrie del continente, anche per rispondere alla competizione Usa e alla sfida cinese. Al vertice Esa di novembre 2022, l’Italia aveva deciso di stanziare risorse per 3,1 miliardi di euro, ponendosi come secondo contributore dell’agenzia al pari della Francia, affermando la strategicità del settore che ha sempre rappresentato un fiore all’occhiello dell’industria nazionale. In particolare, i Paesi hanno raggiunto un’intesa decisiva per sbloccare immediatamente i lanci di Ariane 6 e Vega-C. Riguardo quest’ultimo, si apre alla commercializzazione autonoma dei lanci che potrà essere svolta direttamente anche da parte di Avio, in condivisione con quanto già oggi fa la società francese Arianespace: un punto di svolta per il lanciatore, sul quale l’Italia ha ottenuto un importante, significativo risultato.

Nel documento trilaterale viene infine definita una programmazione dei lanci fino al 2030, anno in cui l’Europa ambisce a raggiungere il primo sbarco di un astronauta europeo sulla Luna.