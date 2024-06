Una maratona elettorale da record per le testate online del gruppo Monrif

E’ stata una tre giorni da record quella che si è appena conclusa sulle testate online e sulle properties social (Facebook, Instagram e TikTok) del gruppo Monrif. L’enorme produzione di contenuti realizzata dalle redazioni di carta, web e social delle nostre testate (QN – Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno) hanno permesso alle testate del gruppo di raggiungere veri e propri numeri record in termini di audience.

I numerosi articoli di approfondimento, i live in tempo reale, le video-analisi dei nostri giornalisti ed esperti, le infografiche e i post social hanno generato 14,9 milioni di pagine viste complessive, con il record assoluto per il nostro gruppo sulla giornata di domenica.

Sono stati 2 milioni invece gli steaming generati dai nostri video mentre la diretta dalla redazione de La Nazione sullo spoglio delle elezioni per il sindaco di Firenze è stata vista da 41.600 persone in diretta, mentre altri 54.000 utenti l’hanno visionata in differita nelle ore successive, fino a tarda notte. In totale si sono registrate 95.600 visualizzazioni.

Ma anche sui social del gruppo l’evento elettorale ha catalizzato l’attenzione di molti. In totale più di 2 milioni di persone sono state raggiunte dai contenuti prodotti.

Risultati eccezionali resi possibili solo grazie al sistema integrato delle redazioni carta, web e social che hanno lavorato ininterrottamente per garantire ai propri lettori ed utenti la migliore copertura possibile di un evento così importante come una tornata elettorale