Una mamma Diletta Foto, consigli e podcast Quando la maternità è un dibattito social

di Cristina

Privitera

La prima fu Demi su Vanity Fair e da lì la rivoluzione. Il pancione senza veli sulle copertine patinate diventò un must per le star o aspiranti tali. Dall’apripista Moore, radiosa Jane prima recluta dei Marines seppur ancora molto femmina, ai postcast di Diletta corrono trent’anni o poco più. Una generazione intera che ha scelto di abbattere il confine del pudore sulla maternità. Almeno nell’empireo di chi ha valanghe di follower.

Dalla picconata di Demi – la bellezza sensuale contro ogni stereotipo di mamma uguale addio seduzione – a quella di Diletta che di Moore potrebbe essere figlia. Mamma Leotta ha surclassato perfino la maestra Ferragni, mandando in scena la prima gravidanza podcast della storia, facendo invecchiare in un battibaleno il reality della maternità di Ferragnez.

Diletta ha trasformato la sua attesa in una megadiretta online con notizie e dibattiti annessi. E ha sdoganato la normalizzazione della gravidanza, meglio se felice. Tanto impegno e ottimismo per raccontare e condividere il suo vissuto da futura puerpera che non poteva che essere addirittura premiato con una sorta di chiusura del cerchio (magico), cogliendo il capolavoro di mettere al mondo Aria lo stesso giorno del suo compleanno. Immancabile in questo quadretto idilliaco il bacio del fortunato padre con tanto di torta e candelina, un’apoteosi di buoni sentimenti biondo platino.

Un racconto leggero e positivo quello tessuto da Leotta, però anche consapevole, come ha dimostrato nel dialogo social con Elisabetta Canalis, di sensi di inadeguatezza e sofferenze che hanno attraversato l’anima di tante. Avrà contribuito ad alleviare le ombre di quante la seguivano passo passo? Probabilmente sì, proprio quando la voglia di maternità si affloscia sempre più. Un mito appannato quello di diventare madre, afflitto dai problemi della precarietà, dal timore della fatica di conciliare i tasselli della vita privata e lavorativa e di un mondo che va spesso nel verso sbagliato.

Quanto sono lontane le mamme boomer che si aggrappavano alla ciambella dei corsi preparto dei consultori pubblici per condividere sì, ma nella privatissima cerchia delle compagne di pancia. E quel fardello di responsabilità che le avrebbe travolte dopo pochi mesi diventava un po’ meno, ma poco, angoscioso in quel gineceo fondato sulla solidarietà, nel quale capitava spesso che nelle sedute di autocoscienza improvvisate qualcuna scoppiasse in singhiozzi irrefrenabili. E non di gioia.

Più vicine all’Aleramo di Una donna che a Diletta e Ferragni, le future mamme boomer, anche se cresciute negli ovattati Ottanta. "In verità, al di fuori della somma di energie ch’io spendevo attorno al bambino, era in me un’incapacità sempre maggiore di vedere, di volere, di vivere... In me la madre non s’integrava nella donna: e le gioie e le pene purissime in essenza che mi venivano da quella cosa palpitante e rosea, contrastavano con un’instabilità, un’alterazione di languori e di esaltamenti, di desideri e di sconforti, di cui non conoscevo l’origine e che mi facevano giudicare da me stessa un essere squilibrato e incompleto", scriveva Aleramo agli inizi del ’900, la prima a farlo in barba alla retorica della mamma italica. Un viatico a essere libere di sostenere che "la frigna degli infanti mi fa lo stesso effetto che alcuni subiscono da un’unghia sulla lavagna", come Michela Murgia nel suo Tre ciotole oltre un secolo dopo.