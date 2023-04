Una leader che non parla alla sua base

Raffaele

Marmo

Il problema di Elly Schlein non è tanto l’"armocromista" da 300-400 euro l’ora. Ma la distanza antropologica tra lei e la sua potenziale base elettorale che l’episodio mette in luce. Una distanza, che, per capirci, non avevano leader donne come Nilde Iotti e Tina Anselmi.

Non si tratta di essere politicamente bacchettoni o moralisti: ognuno può decidere di spendere i propri soldi come meglio ritiene. Anche ricorrendo al personal shopper o alla stylist come consulente di trucco e parrucco.

Il punto, però, è che per anni e anni il Pd, non a torto, è stato sempre più visto come il partito di quelli che una volta si chiamavano ceti urbani "affluenti" o anche come il partito delle Ztl, per indicare le aree centrali delle città, ben lontane, culturalmente e sociologicamente, dalle periferie e dalle classi sociali meno abbienti.

La Schlein ha contestato anche e soprattutto questo al gruppo dirigente del Nazareno che l’ha preceduta. E anche per questo è riuscita a vincere le primarie, con l’obiettivo di intercettare nuovamente i bisogni, le esigenze, le passioni di coloro che nelle periferie fisiche e sociali del Paese abitano e vivono.

Ma per "intercettare" bisogna prima essere capaci di "rappresentare". E oggettivamente una lavoratrice precaria e sottopagata, una mamma che non ha nidi nel suo quartiere e che non può permettersi quelli privati, una giovane laureata costretta a fare i conti con stage continui, una ragazza che deve prendere la metro a suo rischio e pericolo, ebbene, come possono sentirsi in sintonia con una leader che in una delle sue rare interviste sceglie la più patinata delle riviste di moda per far sapere che ha bisogno dell’"armocromista" e della personal shopper?

Alla Schlein, dunque, più che la consulente per l’immagine servirebbe mettere a frutto la lezione (anche di stile politico) di personalità come la Iotti e la Anselmi, che della misura e della sobrietà hanno fatto un criterio dell’agire politico.