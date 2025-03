Una ‘Giornata nazionale del Buonumore’: la proposta della fondazione Guido Carli

Roma, 4 marzo 2025 – Il sorriso come cura e i grandi comici italiani mobilitati per un giorno all’anno nei reparti degli ospedali oncologici e nelle strutture sanitarie dedicate a chi soffre di disagio mentale. La proposta di istituire una Giornata del Buonumore arriva dalla Fondazione Guido Carli, in vista della lezione agli studenti dell’attore e regista Carlo Verdone dal titolo “Comicamente etici. Com’è cambiato l’umorismo dagli Anni ’80 ad oggi”, in programma martedì 11 marzo 2025 alle ore 17.30 nell’Aula Magna Mario Arcelli della Luiss Guido Carli.

Romana Liuzzo, “aprire un varco alla speranza”

“In Italia ogni anno le nuove diagnosi di tumore sono circa 390mila e i malati sono circa 3,7 milioni, il 6,2% della popolazione”, sottolinea Romana Liuzzo, Presidente della Fondazione Guido Carli e nipote dello statista che fu Governatore della Banca d’Italia e Ministro del Tesoro. “I disturbi mentali affliggono 28 italiani su cento. I più diffusi, in crescita anno dopo anno soprattutto tra donne e giovani, sono ansia e depressione. Un universo di sofferenza diffusa e spesso nascosta. Per alleviarla, dobbiamo mettere in campo tutte le risorse di cui disponiamo. Una è rappresentata dalla nostra tradizione comica e umoristica: un’eccellenza mondiale, che la Fondazione ha già chiesto al Governo di candidare a patrimonio immateriale dell’umanità dell’Unesco. Crediamo che una Giornata nazionale del Buonumore, con un calendario di iniziative stabilite grazie a un protocollo d’intesa tra Governo, Regioni e Comuni, permetterebbe ai maestri della nostra comicità, come Carlo Verdone, e ai giovani talenti di impegnarsi insieme in corsia per contribuire a lenire il dolore di chi soffre, aprendo un varco alla speranza. La virtù più apprezzata da Guido Carli, anche in economia: ha il potere etico di spingerci ad agire per un futuro migliore”.

La lezione di Verdone: ospiti e programma

Dopo l’introduzione di Liuzzo, il saluto istituzionale è affidato al Prefetto di Roma Lamberto Giannini. Interverrà poi il Sottosegretario ai Beni culturali Lucia Borgonzoni. Al termine della lezione di Verdone, le conclusioni saranno della Vice Presidente del Senato Licia Ronzulli. In platea sono attesi oltre 400 spettatori, tra cui tantissimi studenti delle scuole e degli atenei romani e gli allievi della Scuola Superiore di Polizia. Nelle prime file, oltre ai relatori, sarà presente la compagna di Verdone, l’attrice Corinne Jiga, il figlio dell’attore, Paolo, e il fratello regista Luca. Ci saranno poi alti esponenti delle forze dell’ordine, come il Questore di Roma Roberto Massucci e in rappresentanza del Capo della Polizia Vittorio Pisani, Elisabetta Mancini; il Capo gruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri; l’ex Sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Salvatore Margiotta. Manager come il Ceo & Coo di Elettronica Domitilla Benigni, l’Amministratore Delegato di La7 Marco Ghigliani, il Direttore Generale della Luiss Rita Carisano e l’AD di Renato Balestra Haute Couture Fabiana Balestra; medici e professori universitari come Francesco Franceschi; volti noti della televisione come Eleonora Daniele; giornalisti come il Direttore del Messaggero Guido Boffo, la Vice Direttrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, il Vice Direttore del TG5 Giuseppe De Filippi, la Direttrice di Formiche, Valeria Covato, e il vaticanista Rai Ignazio Ingrao. Seguirà un light dinner nella Sala delle Colonne della Luiss riservato ai relatori e alle autorità. La lezione di Carlo Verdone è il secondo grande evento della stagione di attività 2024-2025 della Fondazione Guido Carli, impegnata a tramandare l’eredità morale e culturale dello statista. Il prossimo appuntamento, culmine del programma, sarà il 9 maggio 2025 per la XVI Edizione del Premio Guido Carli, assegnato alle donne e agli uomini che danno lustro all’Italia nel mondo. Sarà possibile seguire la lezione anche in streaming su ansa.it, corriere.it, tgcom24.it, il canale Luiss Social tv e la pagina Facebook della Fondazione Guido Carli.