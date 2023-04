Una domenica normale La premier e la famiglia al centro commerciale fra shopping e baci

Giorgia Meloni, la figlia Ginevra e il compagno Andrea Giambruno, tutti insieme al centro commerciale per una giornata di shopping a Roma, come una famiglia normale e non come una delle figure istituzionali più importanti del nostro Paese. Il settimanale Chi pubblica in esclusiva, nel numero di questa settimana (in edicola da oggi) il servizio sulla giornata di shopping in famiglia della premier. Berretto di lana e occhiali neri per passare inosservata, la premier si è regalata una domenica di relax in un centro commerciale sulla Laurentina. Tra negozi di giocattoli per la bambina e negozi di abbigliamento c’è stato anche il tempo per un tenero bacio sulla scala mobile.