Un verdetto che umilia le donne Schiaffo impossibile in Italia

di Marina Terragni Se è vero che i conservatori americani avevano il midterm di novembre quasi in tasca – segnale allarmante per i democratici aver perso la Virginia nel novembre scorso – la sentenza della Corte Suprema che annulla la Roe vs. Wade, rendendo di fatto l’aborto illegale in almeno metà degli Stati Usa, potrebbe rimettere tutto in discussione. Le cittadine americane hanno molti motivi per essere scontente dell’amministrazione Biden-Harris a cominciare – per restare in tema di diritti – dall’ossessione presidenziale per i trans e l’identità di genere. Ma quando dici "aborto" tocchi una questione sensibilissima che stringe le donne – i corpi di donna, che ricompaiono in scena – in una solidarietà primaria e istintiva, richiamando la memoria dolorosa e quasi genealogica delle tante che nei secoli dei secoli hanno rischiato la pelle o ce l’hanno lasciata perché un figlio non lo volevano, o non potevano o erano state lasciate sole come è successo a tante. Quante elettrici repubblicane americane - e probabilmente anche elettori – rivedranno le loro intenzioni di voto dopo lo schiaffo della Corte Suprema? Come scrsse una volta Madeleine Albright, ex-segretaria di Stato Usa, "c’è un posto speciale all’inferno per le donne che non aiutano le altre donne": ed è proprio così, è esattamente questa la chiave per comprendere come mai nel nostro Paese moltissime donne cattoliche pur dicendo "io non lo farei mai" hanno tenacemente sostenuto una legge, la 19478, che non istituiva il "diritto di aborto" ma garantiva la vita e la salute di una loro simile che decideva di interrompere una gravidanza. Varrà anche per gli Stati Uniti, dopo la sentenza choc? La vicinanza tra donne produrrà spostamenti politici? Da questo punto di vista l’Italia è molto diversa dall’America. Qui non abbiamo mai visto assalti alle cliniche che praticano aborti o manifestazioni truculente ...